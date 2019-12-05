Juventuslu Khedira 3 ay futbol oynayamayacak

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'un orta saha oyuncusu Sami Khedira, sakatlığı nedeniyle sahalardan 3 ay uzak kalacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Khedira, sol dizinden artroskopi yöntemiyle ameliyat edildi. 32 yaşındaki Alman milli futbolcunun sağlığına kavuşmasının 3 ayı bulacağı belirtildi.

Nisan ayında sağ dizinden geçirdiği benzer operasyon sonrası 2,5 ay futboldan uzak kalan Khedira, bu sezon 13 maça ilk 11'de başlamasına rağmen yalnızca iki kez 90 dakika oynadı.

Kaynak: AA