Juventuslu milli futbolcu Merih Demiral'dan koronavirüs mesajı Açıklaması
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Juventus'ta forma giyen milli oyuncu Merih Demiral, takım arkadaşı Daniele Rugani'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesi üzerine sağlığının iyi olduğunu açıkladı.
12.03.2020 16:38 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:38
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Juventus 'ta forma giyen milli oyuncu Merih Demiral, takım arkadaşı Daniele Rugani'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesi üzerine sağlığının iyi olduğunu açıkladı.
Merih Demiral, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kovid-19 sebebiyle kulübümüz tedbir amaçlı bazı kararlar aldı. Bu yüzden ben de çalışmalarıma bir süre evimde devam edeceğim. Sağlığım gayet iyi ve panik oluşturacak bir durum yok. Desteklerini iletenlere teşekkürler. Lütfen sizler de gerekli tedbirleri alın." ifadelerini kullandı.
Juventus'un İtalyan savunma oyuncusu Daniele Rugani'nin koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Rugani, Serie A'da koronavirüs bulaşan ilk futbolcu olmuştu.
Serie A'da karşılaşmalar, koronavirüs nedeniyle 3 Nisan'a kadar askıya alınmıştı.
Merih Demiral, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kovid-19 sebebiyle kulübümüz tedbir amaçlı bazı kararlar aldı. Bu yüzden ben de çalışmalarıma bir süre evimde devam edeceğim. Sağlığım gayet iyi ve panik oluşturacak bir durum yok. Desteklerini iletenlere teşekkürler. Lütfen sizler de gerekli tedbirleri alın." ifadelerini kullandı.
Juventus'un İtalyan savunma oyuncusu Daniele Rugani'nin koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Rugani, Serie A'da koronavirüs bulaşan ilk futbolcu olmuştu.
Serie A'da karşılaşmalar, koronavirüs nedeniyle 3 Nisan'a kadar askıya alınmıştı.
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Kaynak: AA
Etiketler : İtalya Serie A, merih demiral, Juventus, Spor
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