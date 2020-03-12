Juventuslu milli oyuncu Merih Demiral'dan açıklama: Sağlığım gayet iyi, paniklik bir durum yok
İtalya Serie A takımlarından Juventus'ta top koşturan Türk futbolcu Merih Demiral, sosyal medyada koronavirüse yakalandığı söylentileri sonrası açıklama yaptı. Demiral, "Sağlığım gayet iyi, panik yapacak bir durum yok" açıklamsını yaptı.
12.03.2020 20:01 | Son Güncelleme: 12.03.2020 20:01
İtalya Serie A takımlarından Juventus 'ta top koşturan Türk futbolcu Merih Demiral, sosyal medyada koronavirüse yakalandığı söylentileri sonrası açıklama yaptı.
Juventus'un İtalyan oyuncusu Daniele Rugani'ye yapılan Covid 19 testinin pozitif çıkması, birçok yıldız ismi barındıran siyah beyazlı ekiple alakalı bazı söylentilere neden olmuştu.
Juventus'un İtalyan oyuncusu Daniele Rugani'ye yapılan Covid 19 testinin pozitif çıkması, birçok yıldız ismi barındıran siyah beyazlı ekiple alakalı bazı söylentilere neden olmuştu.
Kaynak: Euronews.com
Etiketler : İtalya Serie A, merih demiral, Juventus, Dünya
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