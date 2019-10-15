Kaan Ayhan, Fransa'yı yine boş geçmedi

Oyuna ikinci yarıda dahil olan milli futbolcu Kaan Ayhan, Fransa'ya bir kez daha gol atma başarısı gösterdi. Gruptaki ilk maçta da Fransa filelerini havalandıran Kaan, deplasmanda da gol bularak takımına bir puanı getirdi. Moldova'ya da bir gol atan milli futbolcunun elemelerdeki gol sayısı 3'e çıktı.

KARŞILAŞMA SONUNDA COŞKULU SEVİNÇ

Ay-yıldızlı futbolcular, mücadelenin bitmesiyle alınan bir puanın ve Fransa deplasmanından lider dönmenin sevincini taraftarlarıyla paylaştı. Karşılaşmanın ardından tribünlere giden milli oyuncular, taraftarlara eşlik ederek tezahüratta bulundu.

FRANSA İLE İLK BERABERLİK

A Milli Futbol Takımı, Fransa'ya karşı ilk beraberliğini aldı. Ay-yıldızlı ekip, Fransa ile 3'ü resmi olmak üzere yaptığı 6 maçta birer galibiyet ve beraberlik aldı, 4 defa mağlup oldu. Bu maçlarda 5 kez fileleri havalandıran Türkiye, kalesinde ise 13 gol gördü.