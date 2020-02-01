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Kaan Ayhan'ın golü, Fortuna Düsseldorf'a galibiyet için yetmedi

Almanya Bundesliga'da Fortuna Düsseldorf, sahasında Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı. Düsseldorf'un tek sayısı, milli futbolcu Kaan Ayhan'ın ayağından geldi.

01.02.2020 20:16 | Son Güncelleme: 01.02.2020 21:19Kaan Ayhan'ın golü, Fortuna Düsseldorf'a galibiyet için yetmedi

Fortuna Düsseldorf, Bundesliga'nın 20. haftasında Merkur Spielarena'da Eintracht Frankfurt'u konuk etti.

İlk yarısı golsüz berabere tamamlanan karşılaşmada ev sahibi ekip, 78. dakikada milli futbolcu Kaan Ayhan'ın kaleye 21 metre mesafeden kullandığı serbest vuruştan attığı golle 1-0 öne geçti.

Eintracht Frankfurt, 90+4. dakikada Timothy Chandler ile bulduğu golle 1-1 eşitliği sağladı ve karşılaşma bu skorla tamamlandı.

Fortuna Düsseldorf 16, Eintracht Frankfurt ise 25 puana yükseldi.

BAYERN SERİYİ 6 MAÇA ÇIKARDI

Bayern Münih, deplasmanda Mainz 05'i 3-1 mağlup ederek üst üste 6'ncı galibiyetini aldı.

Bavyera ekibinin gollerini 8. dakikada Robert Lewandowski, 14. dakikada Thomas Müller ve 26. dakikada Thiago kaydetti. Mainz'ın tek golünü Jeremiah Juste attı.

Bayern Münih 42 puana ulaşırken, Mainz 18 puanda kaldı.

Öte yandan, Bundesliga'da bugün oynanan diğer karşılaşmalarda Hoffenheim sahasında Bayer Leverkusen'i, Augsburg da sahasında Werder Bremen'i 2-1'lik skorlarla yendi.

Dortmund, sahasında Union BerlinDortmund, sahasında Union Berlin'i 5-0 yendi


Eintracht Frankfurt, Fortuna Düsseldorf, Kaan Ayhan, Spor

Kaynak: AA

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