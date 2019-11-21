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Kaan Ayhan: Lewandowski'yi tutmaya gerek yok, zaten atamıyor

Almanya Ligi ekiplerinden Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen milli oyuncu Kaan Ayhan, "Lewandowski'nin Düsseldorf ile oynadığı 5 maçta golü yok. Yani onu savunmamıza, ona karşı özel anlam almaya gerek yok, zaten atamıyor." dedi.

21.11.2019 17:54 | Son Güncelleme: 21.11.2019 18:07

A Milli Takımımızda son yıllarda kadronun değişilmez isimlerinden biri olan Kaan Ayhan, Alman basınına özel bir röportaj verdi ve EURO 2020 heyecanını anlatırken, Fortuna Düsseldorf formasıyla Bayern Münih'e karşı oynayacağı maça değindi.

"HEDEFİM DÜNYA KUPASI'NA GİTMEK"

Fransa'ya attığı golün önemine dikkat çeken 25 yaşındaki oyuncu, "Fransa'ya attığım gol beni sevindirdi. Avrupa Şampiyonası için çok ciddi hazırlandık ve böylesine başarılı bir eleme ve tecrübe, sonrası için iyi hissetmeni ve umutlanmanı sağlıyor. EURO 2020 bizim için önemli bir dönüm noktası. Benim için bir hayalin gerçek olması. Ondan sonra da hedefim bir noktada Dünya Kupası'na gitmek olur" dedi.

"BAYERN MÜNİH'İN FARK YARATACAK BAŞKA OYUNCULARI VAR"

Lewandowski'nin Düsseldorf'a henüz gol atamadığını vurgulayan Kaan Ayhan, "Bayern Münih maçında takım olarak savaşmalıyız. Geçen sezon lider olan Dortmund'u evimizde yendik ve bunun nasıl bir his olduğunu biliyoruz. Lewandowski'nin Düsseldorf ile oynadığı 5 maçta golü yok. Yani onu savunmamıza, ona karşı özel anlam almaya gerek yok, zaten atamıyor. Ciddi olursam, o dünyanın en iyi forvetlerinden ancak Bayern Münih'in fark yaratacak başka oyuncuları da var. Çok iyi defans yapmalı ve gol atmalarını engellemeliyiz" diye konuştu.

(Sporx)

Kaan Ayhan: Lewandowski'yi tutmaya gerek yok, zaten atamıyor

Bayern Münih, Düsselldorf, Kaan Ayhan, Spor


HABER YORUMLARI (4)
MEMLEKETİM:Bundesligada en fazla gol atan Lewandowski. Bu cocuk havaya erken girmis. Simdiden simarmaya baslarsan sonun Arda gibi olur. Bizim Türk insaninin geninde var hava.
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FUTBOLCU DEDİĞİN:Başarılı vede egolu olur. Bak ibrahimoviçe örnek olsun sana
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BRÜTÜS:Büyük konuşma. Kendini hele ki büyük hiç görme. Şakası bile alışkanlık yapar. Başın dönmeye başlamış. Git bir an önce kendine gel
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İSİMBİRBİRİKİ:velede bak hele :))
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