Haberler » Güncel » KAAN'IN ANILARINI ÇALAN HIRSIZ YAKALANDI - Haber

KAAN'IN ANILARINI ÇALAN HIRSIZ YAKALANDI

Maltepe'de hayatını kaybeden 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Kaan Sunal'ın eşyaları bulunan otomobili hastanenin önündeki sokaktan çalan hırsız yakalandı.

25.11.2019 14:30 | Son Güncelleme: 25.11.2019 14:30KAAN'IN ANILARINI ÇALAN HIRSIZ YAKALANDI
'de hayatını kaybeden 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Kaan Sunal'ın eşyaları bulunan otomobili hastanenin önündeki sokaktan çalan hırsız yakalandı. Ancak çalınan otomobil ve içindeki eşyalar bulunamadı. Aile yakınları hırsızlıktan sonra polise başvurarak, "Araç umurumuzda değil, onun kokusunun olduğu eşyalarını geri getirsin bize yeter" diyerek gözyaşı dökmüştü. Daha önceden 27 kez gözaltına alındığı öğrenilen "Cin Ali" lakaplı şüpheli Ali A.(57) adliyeye sevk edildi.

KOCAELİNDE KAZA YAPINCA YAKALANDI

Pendik ve Maltepe ilçelerinde peş peşe meydana gelen otomobil hırsızlığı olayları üzerine polis tarafından soruşturma açılmıştı. Oto hırsızlı Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hırsızlığın eski sabıkalılardan Ali A. tarafından yapıldığını tespit etti. şüpheliyi yakalamak için harekete geçerken Ali A.'nın izi Kocaleli ilinde bulundu. Orada bir otomobil çaldıktan sonra kaçmaya çalışırken kaza yapan Ali A. gözaltına alındı. Şüphelinin yakalandığı çalıntı otomobilde ziynet eşyaları bulunduğu öğrenildi.

"CİN ALİ" LAKAPLI HIRSIZ

İstanbul'a gönderilen Ali A.'nın sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı. Yapılan soruşturma sonucu Ali A. hakkında 5 otomobil hırsızlığı yapmak suçundan işlem yapıldı. Şüphelinin daha önceden de 27 kez polis tarafından gözaltına alındığı, bir ay önce cezaevinden tahliye olduğu ve lakabının 'Cin Ali" olduğu öğrenildi. Şüphelinin çaldığı otomobilleri suç ortaklarıyla birlikte parçalayıp yedek parça haline getirdikleri belirtildi.

AİLE OTOMOBİL ÖNEMLİ DEĞİL ÖLEN ÇOCUĞUMUZUN EŞYALARINI İSTİYORUZ DEMİŞTİ

Ali A.'nın mağdur ettiği kişilerden Selman Sunal da polise başvurarak içinde kanserden ölen Kaan Sunal'ın  eşyalarının bulunduğu otomobilin çalındığını söylemişti. Sunal ailesi otomobilin önemli olmadığını, kKanserden ölen 21 yaşındaki Kaan Sunal'ın eşyalarının geri almak istediklerini söyleyerek gözyaşı dökmüşlerdi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

----------

-Hırsızın adliyey sevki

-Olay anı

-Kaan'ın fotoğrafları

-Daha önce yapılan röportajlar



Bora Füzesi, Maltepe, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:38 AK Partili ve CHP'li kadınlardan "şiddet" açıklaması
16:38 Kızını öldüren emekli başkomiser tutuklandı
16:38 Havuza giren ayı reklam yıldızı oldu
16:38 Adana'da kadınlar "kadına şiddeti" protesto etti
16:33 CHP'den kadına şiddet açıklaması
15:52 Eski eşinin satırla öldürdüğü Ayşe'nin tabutuna kadınlar omuz verdi
15:45 Son Dakika: CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan "Külliye" iddiasıyla ilgili açıklama: Talat Atilla bu kumpasın bir unsuru
15:14 Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı
15:11 TBMM'de CHP'nin Kenan Evren teklifi AK Parti'de memnuniyetle karşılandı: Teşekkür ediyoruz
15:11 Ankara'da F-16'lar S-400 için havalandı! İlk test başarılı geçti
14:47 "Oturuşunu düzelt" deyip fırça atan Vali, akıllara efsane Vali Recep Yazıcıoğlu'nu getirdi
13:57 Yıldız futbolcular, kadına şiddete tepki için yanaklarında kırmızı boya ile maça çıktı
13:45 Kocasını baltayla öldüren kadın konuştu: Ben öldürmesem o beni öldürecekti
10:21 Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!
25.11.2019 16:39:32