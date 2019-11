Kaan Kançal: 9 yıl sonra ilk kez kar ettik -2

"Sorunlar bitti mi tabii ki hayır, en azından ağır giden zarar durduruldu"

"Bizim bu sezon kar etme endişemiz hiç olmadı"

Riva ve Florya için her ay 3.8 milyon faiz ödüyoruz"

OLGUCAN KALKAN – KAAN ÜLKER/ İSTANBUL, -

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Kaan Kançal, Kasım Ayı Olağan Divan Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

'Umarım bu büyük kulübe layık olabiliriz' diyen Kaan Kançal, "Biz ne zaman Sportif A.Ş'de kar açıklasak hemen gündeme bir şey geliyor. 'Faiz faturalarıyla kar ediliyor, bilanço makyajıyla kar gösteriliyor' diye. Bu asılsız bir söylemdir. Ben bunu defalarca anlattım. Ama sanırım iyi anlatamadım. Finansman gelir ve giderlerinde 30 milyon net kara ulaşıyoruz. Burada Sportif A.Ş'nin derneğimize faiz faturalarıyla bunun karşılığında Sportif A.Ş'nin bu finansmanları sağlamaktan dolayı bankalara ödediği kredi faizi birbirini netliyor. Derneğimiz, ihtiyacını karşılayabileceği kısmını bankalardan karşılıyor. Karşılayamadığı kısmını Sportif A.Ş'den karşılıyor. Bankalara ödediği faizi, derneğe işletiyor. Burada işlemler birbirini netliyor. Biz geçen sezon 173 milyon adat (faiz) faturası işlettik. Bir rakibimiz de aynı dönemde 320 milyon işletti. Biz bu dönemde kar ederken, onlar zarar etti. Biz bu faturaları keyfi kesmiyoruz. SPK gereği bunların takibi yapılıyor. Bizim bu sezon kar etme endişemiz hiç olmadı. Bizim UEFA kriterlerini tutturamama gibi bir endişemiz yok. UEFA her sene bize 2 milyon Euro ceza kesiyor. Biz bunları aldık 6 milyon olarak işledik. Devam eden davalarımızla ilgili, 10 milyon gibi bir tutarı borca yazıyoruz. Ama bu davalar hala devam ediyor" şeklinde konuştu.

"9 YIL SONRA İLK KEZ KAR ETTİK"

Sportif A.Ş'nin uzun zaman sonra kar ettiğini belirten Kançal, "9 yıldır Sportif A.Ş hep zarar etti, bu rakamların yükü Galatasaray'a çok daha fazladır. 9 yıl sonunda ilk kez kar ettik. Sorunlar bitti mi tabii ki hayır. En azından ağır giden zarar durduruldu. Bir kurum zarar ediyorsa borcu artar. Derneğimiz zarar ediyor. Kar ediyor da benim mi haberim yok. Bakın burada hiçbir finansman gideri burada yok. Merkez, tesisler, spor okulları da yok. İlk defa bu sene faaliyetlerimizi kar olarak kapatmayı hedefliyoruz. Bu zararlar nerden finanse ediliyor. Bunların bir yerden finanse edilmesi gerekiyor. Dernek banklardan sağlığı kısmını alıyor, sağlayamadığı kısmını da Sportif A.Ş'den alıyor. Yıllar geçtikçe faizlerle birlikte bu borç, kar topu gibi büyüyor" ifadelerini kullandı.

"RİVA VE FLORYA İÇİN HER AY 3.8 MİLYON FAİZ ÖDÜYORUZ"

Riva ve Florya projeleri için her ay 3.8 milyon ödeme yatıklarını ifade eden Kançal, "Riva ve Florya'nın satışından alınan 508 milyonluk çek, 167 milyona kırdırıldı. Biz her ay bunun 3.8 milyon faizini ödüyoruz. Eylül 2020'ye kadar da devam ediyor. Riva ve Florya'nın sözleşmelerini biz imzalamadık. Bir önceki yönetim, sizden aldığı yetki ile imzaladı ve bitirdi. Biz Emlak Konut ile imzalanmış sözleşme üzerinden konuşuyoruz. Biz buradan aldığımız 508 milyonu 167 milyona kırdırıp, kalan parayı cebimize alıp kullanıyoruz. Emlak Konut, bu parayı bize 5 taksitte ödeyecekti. Ancak 3'üncü taksit gelmeden önce sözleşmeyi fesih ettiler. 152 milyon ilk taksiti, 101 milyon ikinci taksiti ödediler. Ancak 101 milyon, 76 milyon ve son taksit 76 milyon olan taksitleri ödemeden sözleşmeyi feshetti. Gerekçesi ise Florya'dan çıkmamız. Biz mecburiyetten oradan çıkamadık. Onların detaylarına girmek istemiyoruz. Florya bizim malımız. Biz de diyoruz ki Florya'yı oradan ayıralım. 120 milyonu biz üstlenelim. Ancak Riva devam etsin. Oradan villalar yapılmış, satılmış. Geri almak mümkün değil. Oraya devam et diyoruz. Umarım yakın zamanda kulübün menfaatine bir netice alırız" dedi.