Kaan Kançal: "Florya'nın tapusunu tekrar Galatasaray'a kazandırmak istiyoruz" -1

- Kaan Kançal: "Florya'nın tapusunu tekrar Galatasaray 'a kazandırmak istiyoruz"İSTANBUL - Galatasaray Başkan Yardımcısı Kaan Kançal, Florya'nın tapusunu tekrara Galatasaray'a kazandırmak istediklerini söyledi. Galatasaray Başkan Yardımcısı Kaan Kançal, kasım ayı divan toplantısında açıklamalarda bulundu. Riva ve Florya'nın arazileri için yapılan sözleşmeyi kendilerinin imzalamadığını belirten Kançal, "Bizden önceki yönetim, genel kuruldan aldığı yetkiyle imzaladı. Emlak Konut ile imzaladı. İmzalanmış olan sözleşme üzerinden ben konuşuyorum. Bu sözleşme bir hasılat paylaşımı sözleşmesidir. Bu, 6 yıl içinde 761 milyon TL Riva'dan, 4 yıl içinde de 237 milyon TL Florya'dan minimum gelir beklentisiyle bir hasılat paylaşım sözleşmesi. Galatasaray olarak arsaları verdiğimizi ve paraya ihtiyacımız olduğunu söylüyoruz. 'Sen bunları değerlendir, paralarını bize gelecek olan hasılattan mahsup etmek üzere bize öde' diyoruz. Bu yapılıyor. 388 milyon TL Riva, 120 milyon da Florya değerleniyor. Emlak Konut 5 taksitle bunu bize ödemeyi taahhüt ediyor. Daha sonra biz bu 508 milyonu TL kırdırıyoruz ve 341 milyon TL cebimize alıyoruz. Sonra da kullanıyoruz. Taksit ödemelerinin üçüncüsüne gelmeden önce sözleşmeyi feshediyor. İlk taksit olan 150 milyon ve ikinci taksit olan 101 milyonu ödüyor ama 101 milyon olan üçüncü taksitten önce sözleşmeyi feshediyor. Gerekçe olarak Florya'dan çıkmamamız gösteriliyor. Biz Florya'dan kendi isteğimizle çıkmamazlık etmedik. Mecburiyetler nedeniyle çıkamadık. Bugün geldiğimiz nokta biz de Emlak Konut'a 'Florya'yı bu işin içinden ayır, orası bizim malımız. Biz de bu 120 milyon TL'nin finansmanını bir şekilde üstlenelim. Sen Riva'da villaları yapmışsın, satmışsın, geri almak mümkün değil. Aynı sözleşme şartlarıyla buraya devam et diyoruz' diyoruz. Tüm taraftar ciddi bir mesaiyle konunun çözümü için uğraşıyor. Umarım yakında bir netice almış oluruz. Bizim yapmak istediğimiz Florya'nın tapusunu tekrar Galatasaray'a kazandırmak" diye konuştu."Yakın bir gelecekte inşallah Galatasaray'ın döviz borcu hiç kalmayacak"Galatasaray'ın eksi nakit akışı giden bir kulüp olduğunu belirten Kaan Kançal, "Nakit girişlerimiz vadesinde ödemelerini karşılamıyor. Bunun sebebi uzun yıllar boyuncu kulübümüz yüksek miktarlarda zarar etmiş. Nakit akışında artık faaliyetimizi sürdüremez bir hale gelmişiz. Uzun yıllar zararlarımızdan daha fazlasını kar ederek bunu düzeltebiliriz. Böyle bir şey yakın gelecekte mümkün gözükmüyor. Dolayısıyla kulübümüz bir yapılandırma ihtiyacı hissetmiştir. Toplam 1 milyar 100 milyon TL gibi bir borç yapılandırma sürecindedir. Sözleşme imzalandı ama süreç henüz tamamlanmadı. 5 yıllık bir yapılandırma. İki yıl ana para ödemesi yok. Üçüncü yıl ana paranın yüzde 5'ini, dördüncü yıl yüzde 15'ini, beşinci yıl da yüzde 80'ini ödenecek. Faizler 6 ayda bir ayda ödeniyor. Bu yapılandırma sözleşmesiyle bir kere temerrüt riskimiz azalıyor. Faiz yükümüz yüzde 30'lardan yüzde 13 küsürlere geliyor. 7 milyon Euro dışında tüm borçlarımız TL'ye döndü. Galatasaray için kur riski bertaraf oldu. Yakın bir gelecekte inşallah Galatasaray'ın döviz borcu hiç kalmayacak. Tüm gelirlerimiz temlikliydi, bu yapılandırmayla şu andaki temlikler kalkıyor. Nakit akışımız rahatlıyor. Biz fazladan hiçbir şey vermedik. Bizden bütçe uygunluğu bekleniyor. Türkiye Futbol Federasyonu talimatnamesine uymamız isteniyor. Bir de artık matematiğe uygun olmayan, popülist hiçbir harcama yapmayacağız" şeklinde konuştu.Galatasaray Sportif AŞ'nin uzun yıllar sonra ilk kez kar açıkladığını ve 30.5 milyon TL kar ettiklerini belirten Kançal, "Bu yeterli değil ama yönetim olarak en azından faaliyetimizi kara geçirdik. Her şey tozpembe değil ama en azından bu kötü gidişi bir an olsun frenledik" ifadelerini kullandı. Kaan Kançal ayrıca UEFA'nın Finansal Fair Play kriterlerini tutturmama gibi bir endişelerinin de olmadığını da sözlerine ekledi.