24.06.2019 09:35
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Kaan Kural sözünü tuttu! İmamoğlu kazanınca ses kaydı attı

Ünlü basketbol yorumcusu Kaan Kural, yenilenen İstanbul seçimini kazanan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik eden isimler arasında yer aldı.

Twitter hesabında 7 Mayıs tarihinde "Keyfimiz yerinde. Mart'ın sonu bahardı. Haziran'ın sonu da yaz #herşeyçokgüzelolacak" ifadelerini kullanan Kural, bir takipçisinin "Abi 23 haziran gecesi yok artık imamoğlu ohohhhohoho diye ses kaydı atar mısın…" şeklindeki muzip ricasını da kırmadı.

Kendisiyle özdeşleşen "Ohoho! Yok artık LeBron James" sözünü Ekrem İmamoğlu 'nun seçim galibiyetine uyarlayan Kaan Kural, takipçilerine "Ohohoho! Yok artık İmamoğlu!" şeklinde bir ses kaydı gönderdi. Kaan Kural'ın bu eğlenceli paylaşımı binlerce Twitter kullancısı tarafından beğenildi ve geceye damga vuran paylaşımlar arasında yer aldı!

İşte o paylaşım:

Kaan Kural sözünü tuttu! İmamoğlu kazanınca ses kaydı attı
Twitter , Ekrem İmamoğlu , Bora Füzesi , İmamoğlu , Politika , Spor , Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
YORUMLAR(21)
2023:Herşey güzel olmaya başlıyacak yeterki sayın cumhurbaşkanımızın etrafındaki ve aşağıdaki taraftarlarının içindeki işe yaramayanlar azalırsa. Bakın borsamız yükselmeye başladı ve dolarda 10 krş birden düştü kaos yoksa herşey güzel ama bazıları ne yazıkki kaostan besleniyor onlara uymayalım.
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YUSUF:Nankörler göreceğiz bakalım dünkü çocuk ne yapacak
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MAHMUT:Hayır gördüğümüzde şer, şer gördüğümüzde hayır vardır.
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KADEEEER:Anko6 kardeş ne güzel bir benzetme yapmışınız aynen katılıyorum
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MISDAFA:baharın yazın da sonbaharı ve kışı vardır.
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