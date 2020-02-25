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KAAN projesi Bodrum'da uygulanacak

Nisan 2019'da İstanbul'da uygulanmaya başlanan ve ardından 5 büyükşehirde daha olumlu sonuçlar alınan KAAN projesinin Muğla genelinde uygulanması için düğmeye basıldı.

25.02.2020 13:53 | Son Güncelleme: 25.02.2020 13:53KAAN projesi Bodrum'da uygulanacak
Nisan 2019'da 'da uygulanmaya başlanan ve ardından 5 büyükşehirde daha olumlu sonuçlar alınan KAAN projesinin genelinde uygulanması için düğmeye basıldı.

Genel Kolluk Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyon (KAAN) projesi ile ilgili olarak ilk olarak özel güvenlik izni alan yerler belirlendi. Bu yerlerin yetkilileri ile toplantılar yapıldı. Görev alacak olan özel güvenlik ile genel kolluk görevlilerine 24 Şubat 2020 tarihinden itibaren 'da Polis Başmüfettişleri 1. Sınıf Emniyet Müdürü Hakan Karahan ve 1. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Semih Süer tarafından eğitim verilmeye başlandı.

Önceki gün Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi Konferans Salonunda başlayan toplantıya Muğla Emniyet Müdürü Yardımcısı Ercan Aykan Muğla il Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürü Cüneyt Bilen, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Ali Özher, İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli ile tüm kurum ve özel şirketlerin özel güvenlik amir ve müdürleri katıldı.

Polis Başmüfettişleri 1. Sınıf Emniyet Müdürü Hakan Karahan ve 1. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Semih Süer tarafından KAAN projesi hakkında katılımcılara sunum yapıldı. - MUĞLA

İstanbul, Bodrum, Muğla, Güncel

Kaynak: İHA

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