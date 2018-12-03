Kaan Sekban'dan "Eğitimli Kızlar Umutlu Yarınlar" Projesine Büyük Destek

Kız öğrencilerin eğitimlerine devam edebilmeleri ve ayakları üzerinde durabilmelerine yönelik olan bu projeye yeni nesil komedyen Kaan Sekban'dan destek geldi.

Sosyal medyada paylaştığı şehir komedisi videolarıyla kısa zamanda yüksek bir popülerliğe ulaşan genç komedyen Kaan Sekban, "TEV-Eğitimli Kızlar Umutlu Yarınlar" projesine destek olmak için sevenleriyle biraraya gelecek.

Sosyal girişim "givin" mobil uygulamasıyla birlikte kurgulanan etkinlikte Sekban, 16 Aralık günü sevenleriyle Bebek'te bir kafede Pazar kahvaltısı eşliğinde bir sohbet gerçekleştirecek, ardından da katılımcıları Zorlu PSM'deki şovunda özel davetlisi olarak ağırlayacak.

Bu etkinliğe katılacak 10 kişi ise "givin" mobil uygulamasından 12 Aralık tarihine kadar Kaan Sekban ile "Ben bi kahvaltı tabağı" içeriğini TEV'in "Eğitimli Kızlar Umutlu Yarınlar" projesine 50 TL bağış yaparak alan kişiler arasından, Sekban'ın sosyal medyasında canlı yayında yapacağı çekilişle gerçekleştirilecek.

Ünlü komedyen Sekban, "Etkinlerde bir araya geldiğimiz kişilerden sıklıkla, şovdan öte samimi bir şekilde yüz yüze sohbet etme isteği geliyordu. Ben de gelen bu talebi "givin" sosyal girişimi ile bağış yapıp TEV ile genç kızların eğitimine destek olacak modern kahramanlarla birlikte kurgulamak istedim. Genç kızlarımızın aldıkları eğitimle hayallerine ulaşabilmeleri için herkesi önce desteğe, sonra da birlikte güleceğimiz keyifli bir güne davet ediyorum" dedi.

Siz de Kaan Sekban ile önce Bebek'te kahvaltı edip ardından kapalı gişe oynayan şovuna özel davetlisi olarak katılacak 10 kişiden biri olmak için "givin" mobil uygulamasını ücretsiz olarak indirip, TEV ile genç kızların eğitimine 50 TL ile destek olabilirsiniz.