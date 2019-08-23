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Kaan ve Kıvılcım, bebekleri İlayda'yı kucaklarından indirmedi

Bodrum tatil yapan Duman grubunun solisti Kaan Tangöze ve eşi Kıvılcım Ural, bebekleri İlayda ile plaj keyfi yaptı.

23.08.2019 14:50 Kaan ve Kıvılcım, bebekleri İlayda'yı kucaklarından indirmedi
Bodrum tatil yapan Duman grubunun solisti Kaan Tangöze ve eşi Kıvılcım Ural, bebekleri İlayda ile plaj keyfi yaptı. Ünlü çift, bir an olsun kucaklarından düşürmedikleri bebekleriyle bol bol oynadı.

Kıvılcım Ural ve Kaan Tangöze bebekleri İlayda ile birlikte Bodrum tatillerine devam ediyor. Kızları İlayda ile önceki gün Gündoğan'da görüntülenen çift havanın serin olması nedeniyle denize girmedi. O sırada kendilerini görüntüleyen gazetecileri fark eden çift yerlerinden kalkmamayı tercih etti. Kızı İlayda'nın babasına daha çok benzediği gözlenirken Kıvılcım Ural, bakıcıdan aldığı çocuğu ile iskelede uzun süre gezinti yaptı. - MUĞLA

Kıvılcım Ural, Kaan Tangöze, Bodrum, Magazin

Kaynak: İHA

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