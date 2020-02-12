Kaan Yıldırım'la aşk yaşadığı söylenen Hadise, haberlere sessiz kalıp Reynmen'in şarkısını söyledi

Dün Instagram hesabından bir köpekle paylaşım yapan Hadise 'nin fotoğrafındaki köpek detayı yeni aşkını ele verdi. Hadise'nin pijamalı şekilde poz verdiği fotoğraftaki köpeğin yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım'a ait olduğu ortaya çıktı. Aşk haberleriyle gündeme gelen Hadise'den manidar bir paylaşım geldi.

"DÜNYA BİR YANA SEN BİR YANA"

Daha önce de hemşehrisi Reynmen 'in şarkılarında dans eden Hadise, bu sefer de arabasında spor kıyafetleriyle Reynmen'in son çıkan şarkısı Leila'yı söyledi. Şapkasıyla makyajsız yüzünü kamufle eden Hadise şarkının "Dünya bir yana sen bir yana" şarkısını söyledi. Şarkıcının Kaan Yıldırım ile arasındaki aşk haberlerine sessiz kalarak böyle bir paylaşım yapması ilişki iddialarını güçlendirdi.

NE OLMUŞTU?

Başarılı şarkıcı Hadise, dün sosyal medya hesabından bir köpekle çekilmiş fotoğrafını paylaşmış, fotoğraftaki köpeğin oyuncu Kaan Yıldırım'a ait olduğu ortaya çıkmıştı. Fotoğraftaki köpeği fark eden bir sürü sosyal medya kullanıcısı Yıldırım'ın Ağustos ayında köpeğiyle yaptığı paylaşımı yeniden gündeme getirerek ikilinin birlikte olduğunu iddia ederek 'Hadise'nin Yıldırım aşkı' şeklinde paylaşımlar yapmıştı.