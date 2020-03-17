Kabadüz'de virüs tedbirleri
Ordu'nun Kabadüz ilçesinde korona virüsü tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmaları yapıldı.
17.03.2020 18:13 | Son Güncelleme: 17.03.2020 18:14
Ordu 'nun Kabadüz ilçesinde korona virüsü tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmaları yapıldı.
Ordu Büyükşehir Belediyesi ekiplerince toplu taşıma araçları, okullar, servis araçları, camiler, resmi kurum binaları ilaçlandı.
Çalışmaları yakından takip eden Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, halkın yoğun kullandığı alanlarda dezenfeksiyon yapıldığını söyledi.
Vatandaşların sağlığını ve huzurunu önemsediklerini dile getiren Başkan Kaya,
"Vatandaşlarımızın sağlığı için ilçemiz genelinde Büyükşehir Belediyemizin kurduğu özel ekip ve belediyemiz ekiplerince ilçemizde toplu taşıma araçları, okullar, servis araçları, camiler, resmi kurum binalarında dezenfeksiyon yapıldı. Halkımızın sağlığı ve huzuru için alınan tedbirleri önemsiyoruz. Büyükşehir Belediyemiz ve ekiplerine teşekkür ederim. Koordineli ve düzenli olarak çalışmalar devam edecek" dedi. - ORDU
Ordu Büyükşehir Belediyesi ekiplerince toplu taşıma araçları, okullar, servis araçları, camiler, resmi kurum binaları ilaçlandı.
Çalışmaları yakından takip eden Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, halkın yoğun kullandığı alanlarda dezenfeksiyon yapıldığını söyledi.
Vatandaşların sağlığını ve huzurunu önemsediklerini dile getiren Başkan Kaya,
"Vatandaşlarımızın sağlığı için ilçemiz genelinde Büyükşehir Belediyemizin kurduğu özel ekip ve belediyemiz ekiplerince ilçemizde toplu taşıma araçları, okullar, servis araçları, camiler, resmi kurum binalarında dezenfeksiyon yapıldı. Halkımızın sağlığı ve huzuru için alınan tedbirleri önemsiyoruz. Büyükşehir Belediyemiz ve ekiplerine teşekkür ederim. Koordineli ve düzenli olarak çalışmalar devam edecek" dedi. - ORDU
Kaynak: İHA
Etiketler : Ordu Büyükşehir Belediyesi, Kabadüz, Ordu, Güncel
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