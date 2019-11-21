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Kabak kemane ustası turistlere, enstrümanını tanıtıyor

Tireli kabak kemane ustası İrfan Alkur, evinde konuk ettiği turistlere Türk mutfağının yemeklerini sunarak, kabak kemanenin nasıl yapıldığını anlatıyor.

21.11.2019 09:20 | Son Güncelleme: 21.11.2019 09:20Kabak kemane ustası turistlere, enstrümanını tanıtıyor
Tireli kabak kemane ustası İrfan Alkur, evinde konuk ettiği turistlere Türk mutfağının yemeklerini sunarak, kabak kemanenin nasıl yapıldığını anlatıyor.
İrfan Alkur, son olarak ABD'li turist kafilesini ağırladı.
Turistlere mercimek çorbası, kuru biber dolması, yaprak sarması, barbunyalı taze fasulye ve kabak tatlısı ikram eden Alkur, kabakların yetiştirilmesinden başlayarak enstrümanın yapılış aşamalarını turistlere anlatıyor.
Tire'ye gelen turistlerin köylerini tanımak istediğini kaydeden Alkur, "Asıl hedefimiz köy yaşantısını anlatmak. Müzikten tutun da köyün geçim kaynağı nedir her şeyi anlatmak. İnciri merak ediyorlar. İncir zamanı gelenlere inciri dalından koparma fırsatı veriyoruz. Kabak kemanenin nasıl yapıldığın anlatıyoruz. Türküler çalıp söylüyoruz. Eşimin pişirdiği Türk yemeklerini ikram ediyoruz." diye konuştu.
Turist kafilesinden Joy Stjffler da Tire'de olduğu için çok mutlu olduğunu belirterek, "Duygularımı ifade edecek kelimeleri zor buluyorum." dedi.
Michael Spath de Türk mutfağının çok zengin içeriğinin bulunduğunu, kabak kemaneyi tanıdığı için de çok mutlu olduğunu kaydetti.

Amerika Birleşik Devletleri, turist, Güncel

Kaynak: AA

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