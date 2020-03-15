Kabak Koyu'nda kayalıklardan düşen kişiyi JAK ekipleri kurtardı
Kabak Koyu'nda kayalıklardan düşen kişiyi JAK ekipleri kurtardı Muğla'nın Fethiye ilçesindeki dünyaca ünlü Kabak Koyu'nda kayalıklardan düşerek yaralanan yabancı uyruklu kişiyi Jandarma Arama Kurtarma timi kurtardı.
15.03.2020 15:44 | Son Güncelleme: 15.03.2020 15:45
Kabak Koyu'nda kayalıklardan düşen kişiyi JAK ekipleri kurtardı
MUĞLA - Muğla 'nın Fethiye ilçesindeki dünyaca ünlü Kabak Koyu'nda kayalıklardan düşerek yaralanan yabancı uyruklu kişiyi Jandarma Arama Kurtarma timi kurtardı. Edinilen bilgilere göre, Hollanda'dan tatil yapmak için arkadaşları ile Fethiye'ye gelen Annevan Der Veen Faralya Mahallesi'ndeki Kabak Koyu'nda yürüyüşe çıktı. Yaklaşık 1 kilometre yürüyen Veen, deniz kenarına inmek isterken yaklaşık 5 metre yüksekten kayalık alana düştü. Hollandalı turist 112 Acil çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle bölgeye Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JAK timi yönlendirildi. Kara ulaşımının zor olmasından dolayı ekipler yaralıya sahil güvelik botuyla ulaştı. Ekipler, sol bacağında kırık olduğu belirlenen Veen'i sedyeyle alarak bota taşıdı. Bota alınan Veen, koyda bekleyen ambulansa ulaştırıldı.Fethiye Devlet Hastanesinde tedaviye alınan Veen'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
MUĞLA - Muğla 'nın Fethiye ilçesindeki dünyaca ünlü Kabak Koyu'nda kayalıklardan düşerek yaralanan yabancı uyruklu kişiyi Jandarma Arama Kurtarma timi kurtardı. Edinilen bilgilere göre, Hollanda'dan tatil yapmak için arkadaşları ile Fethiye'ye gelen Annevan Der Veen Faralya Mahallesi'ndeki Kabak Koyu'nda yürüyüşe çıktı. Yaklaşık 1 kilometre yürüyen Veen, deniz kenarına inmek isterken yaklaşık 5 metre yüksekten kayalık alana düştü. Hollandalı turist 112 Acil çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle bölgeye Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JAK timi yönlendirildi. Kara ulaşımının zor olmasından dolayı ekipler yaralıya sahil güvelik botuyla ulaştı. Ekipler, sol bacağında kırık olduğu belirlenen Veen'i sedyeyle alarak bota taşıdı. Bota alınan Veen, koyda bekleyen ambulansa ulaştırıldı.Fethiye Devlet Hastanesinde tedaviye alınan Veen'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Kabak Koyu'nda kayalıklardan düşen kişiyi JAK ekipleri kurtardı
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