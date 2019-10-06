Haberler » 3. Sayfa » Haber

Kabak makinesine ayağı sıkışan çiftçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Kayseri'de kabak hasadı yaparken ayağını makineye sıkıştıran çiftçi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

06.10.2019 10:05Kabak makinesine ayağı sıkışan çiftçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Kayseri'de kabak hasadı yaparken ayağını makineye sıkıştıran çiftçi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Ayvazhacı mahallesinde kabak hasadı yapıldığı sırada bir bir çiftçinin ayağı kabak toplama makinesine sıkıştı. Yapılan ihbar sonrasında olay yerine itfaiye ve 112 ekipleri sevk edildi.

Ayağından yaralanan çiftçi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda bulunduğu yerden çıkarılarak 112 ekiplerine teslim edildi ve hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - KAYSERİ

Kayseri, İtfaiye, Develi, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
13:39 D-650 karayolunda tır durağa daldı: 1'i çocuk 2 ölü, 3 yaralı
13:34 Alışveriş sitesinden aldığı ürünün parasını ödemeden kaçan şahıs kamerada
13:29 Suriye sınırında helikopter ve uçak hareketliliği
13:27 Bıçaklanarak kanlar içinde kaldı cep telefonunu ile olayı arkadaşına anlattı
13:25 Tır yolcu durağını altına aldı: 1'i çocuk 2 ölü, 3 yaralı
13:23 Bıçaklanarak kanlar içinde kaldı cep telefonuyla olayı arkadaşına anlattı
13:13 Eniştesini öldüren cinayet zanlısı: "Namus için vurdum"