Balkabağından farklı lezzetleri sizinle paylaşmaya devam ediyoruz. Soğuk havaların vazgeçilmezi olan balkabağından tatlı, pasta ve kek dışında reçel yapmayı denediniz mi? Kışın sofralarınızın vazgeçilmezi olacak kabak reçelini yapmanızı şiddetle öneriyoruz. Kabak reçeli, kireçli ve kireçsiz olarak yapılıyor. Biz sizinle kireçli kabak reçeli tarifini paylaştık. İsterseniz kireçsiz de yapabilirsiniz. Kireç kabakları sertleştirmek için kullanılır ve dağılmasını engeller. Kayısı, erik, incir ve daha bir çok meyvenin reçeli kireçte bekletilerek yapılabilir. Peki, kabak reçeli nasıl yapılır? İşte balkabağı reçeli tarifi...Malzemeler-1 kilo Balkabağı (soyulmuş olarak)-5 su bardağı şeker-6 su bardağı su-1 çay kaşığı limon tuzu-300 gram sönmemiş kireç-3 litre suNasıl yapılır?Öncelikle kireç kaymağını hazırlayacağız. Sönmemiş kireci akşamdan büyük bir kavanozun içine koyup üzerine suyu ekleyin.- 2 saat öncesinde de konsa olur ama bu şekilde suyu daha berrak oluyor.Üzerini yarı açık bırakın. Normalde kireç suyu görünce patlayarak çözünür, fakat kireç bayatsa patlamaz fakat yine de çözünür.Kabakları küçük küpler halinde doğrayın. Kireç kaymağını yani kirecin üzerine koyduğunuz durulmuş suyu ayrı bir kaba bulandırmadan alın ve kabakları içine atın.Kabakların suya tam batması için üzerine bir ağırlık koyun.Bekletme süreniz 12 saatten daha az olmasın. Yoksa kabaklar istediğiniz sertlikte olmaz.Bu süre sonunda kabakları kireç suyundan alın. 4-5 su yıkayın ve tekrar suya koyun. 1 saat kadar da bu suda bekletin.Bekleme esnasında bir tencereye su ve şekeri alıp 5-6 dakika kadar kaynatın ve ılımaya bırakın.Kabakları sudan çıkarıp tekrar yıkayın ve ılık şerbetin içine atın.Kaynamaya başlayınca altını kısın, ara sıra kevgirle kabakları şerbete hafif bastırın ve yavaşça karıştırın ki her yeri eşit olarak şerbeti alsın.Yaklaşık 2-2.5 saat boyunca bu şekilde pişecek. Bu süre sonunda kabaklar şeffaf bir hal alacak. Sonra ocağın altını açın ve şerbetin kıvam almasını sağlayın.Normal reçel kıvamına gelmesine yakın limon tuzunu atın ve 1-2 dakika daha kaynatın.Sıcakken cam bir kavanoza alın ve soğuyunca kapağını kapatıp serin bir yerde muhafaza edin.Püf noktası: Sıcakken cam bir kavanoza alın ve soğuyunca kapağını kapatıp serin bir yerde muhafaza edin.