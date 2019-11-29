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Kabak ve Kestane Festivali başladı

Bu yıl ikincisi düzenlenen Düzce Kabak ve Kestane Festivali başladı.

29.11.2019 19:38 | Son Güncelleme: 29.11.2019 19:41
Bu yıl ikincisi düzenlenen Kabak ve Kestane Festivali başladı.
Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi, Düzce Üniversite ve Kent Konseyi, Kadın Meclisi iş birliğiyle Cedidiye Meydanı'nda düzenlenen festival kapsamında, kabak oymacılığıyla yapılan çeşitli figürlerin sergilendiği stantlar kuruldu.
Festivalde vatandaşlara, bal kabağı tatlısı, kabak gözlemesi ve kestane tatlısının yanı sıra bu iki üründen yapılan 100 çeşit yemek ikram edildi.
Vali Zülkif Dağlı, festival hakkında AA muhabirine yaptığı açıklamada, Düzce'nin kabağının eskiden bu yana bilinen bir lezzet olduğunu söyledi.
Ürünün tanıtımında eksik kalındığının farkına varılarak geçen yıl yapılan ve ses getiren festivalin geleneksel hale getirerek bu sene ikincisinin düzenlediğini aktaran Dağlı, şunları belirtti:
"Geçen yıl yaptığımız festival hem ülkemizde hem de yurt dışında çok ilgi odağı oldu. Bu yıl kabağın yanına kestane de ekledik. Düzce'nin kestanesi ince kabuk olduğu için oldukça rağbet gören bir ürün. İlin tanıtımı adına çok güzel bir çalışma. Kent konseyimiz, kadın meclisimiz, belediyemiz, üniversitemiz hep birlikte çalışarak güzel bir çalışma yaptık."
Düzce Kent Konseyi Başkanı Ali Dilber de Düzce kabağı ve kestanesinin coğrafi işaret alması için müracaat yaptıklarını vurgulayarak, "Bu işaretlemenin ardından bu festivali uluslararası düzeye taşımak istiyoruz. Birçok şehir çeşitli ürünleriyle biliniyor. Biz de Düzce'nin kabak ve kestaneyle tanınmasını amaçlıyoruz." dedi.
Çeşitli etkinlikler ve yarışmaların düzenleneceği festival pazar günü sona erecek.
Kabak ve Kestane Festivali başladı

Kent Konseyi, Düzce, Güncel

Kaynak: AA


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