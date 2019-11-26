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Kabak ve kestane festivali hazırlıkları konuşuldu

DÜZCE(İHA) –Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü Kent Konseyi toplantısına başkanlık etti.

26.11.2019 13:17 | Son Güncelleme: 26.11.2019 13:22Kabak ve kestane festivali hazırlıkları konuşuldu
DÜZCE(İHA) – Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü Kent Konseyi toplantısına başkanlık etti.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü başkanlığında Encümen salonunda düzenlenen Kent Konseyi yönetim kurulu toplantısına Kent Konseyi Başkanı Av. Arb. Ali Dilber, Kadın Meclisi Başkanı Hanife Gür ve üyeler katıldı. Toplantıda 29 Kasım -1 Aralık tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan 2. Düzce Kabak ve Kestane Festivali için yapılan hazırlıklar ve festival içerikleri değerlendirildi. Festival'in tüm Türkiye'de bir örnek teşkil ettiğini belirten Başkan Özlü "Kent Konseyi üyelerimiz ilimizin doğal ve kültürel zenginliklerini tanıtmak ve bunları geniş kitlelere ulaştırmak için birbirinden güzel projeler üretiyor. Düzce Kabağının coğrafi işaret kazanması için uğraşan değerli çalışma arkadaşlarımızı bu gayretleri için tebrik ediyorum. Bu konuda Düzce'nin tescillenmiş birçok lezzeti var, keza kestane için de bölgenin en büyük pazarı burada kuruluyor. Bu işlerin üzerine gitmeliyiz, ilgilenmeliyiz. Düzce'miz kültürünü kendi çabaları ve insanının duyarlı, sadık yaşamı ile korumayı bunca yıl başardı. Bundan sonra da bu kültürün çeşitli coğrafyalarda kendisini göstermesini sağlamalıyız. Bal Kabağı deyince neden akıllara Düzce gelmesin? Kestanenin en iyisi en doğalı Düzce'de yetişir neden denmesin? Bunları yapabiliriz. Festival hazırlıkları titizlikler devam ediyor, buraya sadece hemşehrilerimizi değil, çevre illerden herkesi bekliyoruz. Gelsinler el emeği, birbirinden lezzetli ürünlerimizi tatsınlar" dedi. - DÜZCE

Kent Konseyi, Faruk Özlü, Düzce, Güncel

Kaynak: İHA

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