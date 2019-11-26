Haberler » Güncel » Kabak ve kestane festivali konuşuldu - Haber

Kabak ve kestane festivali konuşuldu

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, 2. yapılacak olan Kabak ve Kestane Festivali ile Düzce'de yetiştirilen ürünlerin dünyaya tanıtılacağını söyledi.

26.11.2019 18:20 | Son Güncelleme: 26.11.2019 18:25Kabak ve kestane festivali konuşuldu
DÜZCE(İHA) – Valisi Dr. Zülkif Dağlı, 2. yapılacak olan Kabak ve Kestane Festivali ile Düzce'de yetiştirilen ürünlerin dünyaya tanıtılacağını söyledi.

Düzce'de 29 Kasım -1 Aralık tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan 2. Düzce Kabak ve Kestane Festivali için yapılan hazırlıklar ve festival içerikleri Vali Zülkif Dağlı Başkanlığında değerlendirildi. Toplantıya Düzce Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Av. Arabulucu Ali Dilber, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin ve ilgililer takıldı.

Toplantıda konuşan Düzce Kent Konseyi Başkanı AV. Arb. Ali Dilber düzenlenecek olan festivale Düzcelilerin sahip çıkacağına inandığını belirterek "Geleneksel 2. Düzce Kabağı ve Kestane şenliği Cuma günü saat 14: 00'dan itibaren başlayacak. Cumartesi ve Pazar şeklinde tamamlanacak. Bu şenliği, Valilik, Belediye, Üniversite, Ticaret ve Sanayi Odası, Ziraat Odası ve Kent Konseyi olarak hep birlikte yapıyoruz. Bu konuda biz geleneksel hale gelen bu kabak ve kestane şenliğini en iyi şekilde düzenlenmesi ve etkin olması için çalışma yapıyoruz. Düzce'nin bu işe sahip çıkacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Vali Zülkif Dağlı, Düzce'nin en önemli ürünlerinin başında gelen kabak ve kestanenin düzenlenen festivalle dünyaya tanıtılacağını belirterek "Geçen yıl festivalin birincisini yapmıştık. Kabak festivali adı altında. Kent Konseyinin kararı ile ünü il sınırlarını aşmış Düzce Kestanesi de festivale ilave edildi. Bu hepimizin ortak yaptığı bir çalışma ve geçin yıla göre bu yıl biraz daha oturmuş olacak. Hedefimiz ve beklentimiz o yönde. Geçen yıl ilkinde nasıl olur diye başladık ama gayet güzel olduğunu gördük. Biraz daha Türkiye'ye açılmış olacağız. Biraz daha Dünyaya açılmış olacağız inşallah. Bu çalışmaların son derece önemli olduğunu biliyoruz. Tanıtım olmadan başarılı olmamız mümkün değil. Yoksa yerel kalırız her zaman. Pazarlama imkanımız olmaz, reklam boyutumuz olmazsa başarılı olmamız mümkün değil. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Açılmanın ardından basına kapılı olarak görüş alışverişinde bulunuldu. - DÜZCE

Kent Konseyi, Zülkif Dağlı, Düzce, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:48 Suriye Anayasa Komitesi görüşmelerinde rejim engeli aşılamadı
19:47 - Türklerin kurtarıldığı çöken otel görüntülendi
19:45 Metrobüs duraklarında işaretli bekleme yeri dönemi
19:44 D'S Damat'tan "Büyüksün Cuma" kampanyası
19:42 Türk Kızılayın Arnavutluk'a giden yardım tırları uğurlandı - DÜZCE
19:26 Kandilli Rasathanesi Müdürü Özener'den dikkat çeken deprem açıklaması: Minimum 7,2 şiddetinde olacak
18:47 Milli Savunma Bakanlığı: PKK'nın bombalı araçla düzenlediği saldırıda 17 kişi öldü, 20'den fazla yaralı var
18:27 Yargıtay, verdiği kararla çocukların küçük yaşta evlenmelerine vize verdi
18:07 İstanbul barajları alarm veriyor! Doluluk son 10 yılın en düşük 2'nci seviyesinde
17:35 Alman otomotiv devi Audi, 9 bin 500 kişiyi işten çıkaracak
16:24 Hırsızları caydırmak için taktırdığı kamera da çare olmadı!
10:30 Duruşmaya gelinlikle giden kadın, kocasını hüngür hüngür ağlattı
09:11 Rus turistlerin yeni gözdesi belli oldu! Ege Bölgesi'nde rezervasyonlar arttı
08:46 "Birader sen öğretmen misin?" sözleriyle gündem olan Konya Valisi sözlerine açıklık getirdi: Azar yok, fırça yok
06:34 Arnavutluk'ta 6.4 büyüklüğünde deprem: Çok sayıda bina yıkıldı, ölü ve yaralılar var
26.11.2019 19:48:49