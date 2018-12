Kabakçı: "Ülkemizin Suyu Olan Her Yerinde Kano Yapmak İstiyoruz"

12 Aralık 2018 Çarşamba 10:28



Ercan ATA - ANKARA, DHA Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, 2024 Olimpiyatları'nda madalya kazanmayı hedeflediklerini söyledi.Demirören Haber Ajansı'na konuşan Kabakçı, öncelikli hedeflerinin 2019 yılında başlayacak olan kota mücadeleleri olduğunu belirterek, "Rio'ya bir sporcu ile katılmıştık. Öncelikli hedefimiz daha fazla sporcu ile Tokyo 'ya katılmak. Bu anlamda yabancı antrenörümüz Dragan ile bayan sporcularımız çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle kadınlarda Lasma Liepa ve Hilal Avcı çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Bu iki sporcumuzdan da kota bekliyoruz. Kota mücadeleleri 2019 yılında başlayacak. Öncelikle Avrupa oyunları, ardından dünya şampiyonası ve son olarak 2020 yılında kota mücadeleleri olacak" dedi.Başkanı Alper Cavit Kabakçı, alt yapılardaki son durumla ilgili ise şunları söyledi;"Bizim büyüklerde yarışacak üç sporcumuz var. Bu yıl dünya şampiyonasına iki sporcu katıldı. Geri kalan tüm sporcularımız 23 yaş altı. Büyükler kategorisinde fazla sporcumuz yok. Bizim öncelikli hedefimiz 2024 Olimpiyatları'na çok güçlü bir şekilde hazırlanmak. Alt yapılara bakıldığında Tunceli Van ve Maraş'ta durgunsu ile akarsu branşlarında yoğun bir şekilde sporcu potansiyelimiz arttı. Akarsu branşında yarışan 18 yaşındaki sporcumuz Mustafa Arda Acar'ın öncelikli hedefi 2024 olimpiyatları ve orada madalya almak. Ülkemizin suyu olan her yerinde kano sporunu yapmak istiyoruz. Geçen yıla baktığımız zaman Bursa Rize ve Artvin 'de olmak üzere ülkemizin çeşitli kentlerinde yarışmalar yaptık. 2019 yılında ilk yarışmayı ise Tunceli'de düzenlemek istiyoruz."Avrupa şampiyonalarında her zaman ilk 15 içinde olduklarını ancak asıl hedeflerinin dünya sıralamasında ilk 10 içinde yer almak olduğunu sözlerine ekleyen Kabakçı, "Durgunsu ve akarsu branşlarını ikiye ayırdığımızda, durgunsu branşının içerisinde ayrı kategorileri var. Bunlar da kano ve kayak. Bizim hedefimiz kano sporunda 200 metre ve 500 metrede olimpiyat kotası alabilmek. Bu anlamda kadınlarımız yılın ilk yarışında dünya 8'incisi oldu. Avrupa şampiyonalarında her zaman ilk 15 içinde yer alıyoruz ama asıl hedefimiz dünya sıralamasında ilk 10 içerisinde yer almak. Türk kanosu 2024 Olimpiyatları'nda inşallah ilk madalyasını alacak" şeklinde konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:Alper Cavit Kabakcı'nın açıklamaları