Kabakları oyup hayvan figürlü 'Çocuk lambası' yaptı
Kabakları oyup hayvan figürlü 'Çocuk lambası' yaptı Bursalı mühendis, minik kabakların üzerine hayvan figürleri yaparak çocuklara gece lambası yaptı.
14.03.2020 10:25 | Son Güncelleme: 14.03.2020 10:27
Kabakları oyup hayvan figürlü 'Çocuk lambası' yaptı
BURSA - Bursalı mühendis, minik kabakların üzerine hayvan figürleri yaparak çocuklara gece lambası yaptı. Ziraat mühendisi Ahmet Salih Peker, stres atmak için kendisine bir hobi aramaya başladı. Kabak oyma işine merak salan A. Salih Peker, bu işi iyice öğrendi. Bu işte usta olan Peker'in yaptığı ürünler büyük rağbet görüyor. Peker, çocuklar uyurken korkmasın diye kabakları oyarak üzerine onların sevdiği hayvan figürleri işleyerek gece lambası yapıyor. Küçük kabaklardan yapılan lambalar çocuklar tarafından çok beğeniliyor. Lamba yanınca üzerindeki hayvan figürü duvara yansıyarak çocukların korkmadan uyumasını sağlıyor.Kabak tasarımı işine hobi maksadıyla başladığını ifade eden Ahmet Salih Peker, "Ben aslında ziraat mühendisiyim, bu işe stres atmak için başladım. Şimdi usta oldum. Dükkanımda kabakları oyup onlardan lamba yapıyorum. Ayrıca çocuklar için üzerine hayvan figürleri işlediğim gece lambaları yapmaktayım. Bu lambalar tamamen doğal kabaktan yapılıyor ve oldukça sağlıklı. Çocuklar gece yatarken korktukları için bu lambaları tercih ediyor. Lambayı yaktığınız zaman kabakta bulunan hayvan figürü duvara yansıyor, çocuklar sevdikleri hayvanla birlikte uyumuş oluyor. Bu lambaları 30 ila 50 liradan satmaktayım" dedi.
BURSA - Bursalı mühendis, minik kabakların üzerine hayvan figürleri yaparak çocuklara gece lambası yaptı. Ziraat mühendisi Ahmet Salih Peker, stres atmak için kendisine bir hobi aramaya başladı. Kabak oyma işine merak salan A. Salih Peker, bu işi iyice öğrendi. Bu işte usta olan Peker'in yaptığı ürünler büyük rağbet görüyor. Peker, çocuklar uyurken korkmasın diye kabakları oyarak üzerine onların sevdiği hayvan figürleri işleyerek gece lambası yapıyor. Küçük kabaklardan yapılan lambalar çocuklar tarafından çok beğeniliyor. Lamba yanınca üzerindeki hayvan figürü duvara yansıyarak çocukların korkmadan uyumasını sağlıyor.Kabak tasarımı işine hobi maksadıyla başladığını ifade eden Ahmet Salih Peker, "Ben aslında ziraat mühendisiyim, bu işe stres atmak için başladım. Şimdi usta oldum. Dükkanımda kabakları oyup onlardan lamba yapıyorum. Ayrıca çocuklar için üzerine hayvan figürleri işlediğim gece lambaları yapmaktayım. Bu lambalar tamamen doğal kabaktan yapılıyor ve oldukça sağlıklı. Çocuklar gece yatarken korktukları için bu lambaları tercih ediyor. Lambayı yaktığınız zaman kabakta bulunan hayvan figürü duvara yansıyor, çocuklar sevdikleri hayvanla birlikte uyumuş oluyor. Bu lambaları 30 ila 50 liradan satmaktayım" dedi.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Kabakları oyup hayvan figürlü 'Çocuk lambası' yaptı
Etiketler : Salih Peker, Bursa, Genel
Manşet
Haberler
Haberler
Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik'te 5 kişide koronavirüs vakası görüldü
Haberler
Beyaz Saray'dan Trump'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama: Karantina altına alınmasına ihtiyaç yok
Haberler
Benzinin litre fiyatı 2 yıl sonra ilk defa 6 TL'nin altına geriledi!
Haberler
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? İşte merak edilen sorunun yanıtı
Haberler
Belçikalı bilim insanları koronavirüse karşı tedavi arayışında ilerleme sağladıklarını açıkladı
Haberler
Irak'tan gelen uçakta bulunan Türk işçiler, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak
Haberler
Çekicinin yoldan kaldırdığı aracını dağılmış halde buldu