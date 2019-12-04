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Kabakoz'da tapular teslim ediliyor

Körfez'de Kabakoz bölgesinde yıllardır süre gelen tapu sorunu çözüldü.

04.12.2019 11:52 | Son Güncelleme: 04.12.2019 11:58Kabakoz'da tapular teslim ediliyor
'de Kabakoz bölgesinde yıllardır süre gelen tapu sorunu çözüldü.

Tapularının hisseli olması dolayısı ile sorun yaşayan vatandaşların mağduriyetini ortadan kaldırmak adına önce plan tadilatı yapan Körfez Belediyesi, yaklaşık 2 yıl süren süreç sonrasında hisseli tapuları müstakil tapulara dönüştürdü. 2 yıldır süreci bekleyen vatandaşlar da mutlu son sonrası büyük sevinç yaşarken, Körfez Belediye Başkanı Şener ile bir araya geldiler.

Tapularını Başkan Söğüt verdi

Hisseli tapuları müstakil tapuya dönüşen 20'ye yakın vatandaşla makamında bir araya gelen Başkan Şener Söğüt, küçük bir törenle tapuları kendilerine teslim etti. Başkan Söğüt, "Kabakoz bölgesi dediğimiz Güney ve Barbaros Mahallesi'nin bir kısmını kapsayan Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı içerisindeki hisseli tapularımızı yapılan plan tadilatı ile müstakil tapuya dönüştürüldü. Bugün itibariyle de vatandaşlarımıza müstakil tapularını küçük bir törenle vermiş olduk. Uzun zamandır üzerinde çalışılan bir aşamaydı. Çok şükür bugün nihayete erdirdik. Hisseli tapu kalmadı. İsteyen vatandaşımız kendi müstakil tapusu ile istediği şekilde hareket edebilir. Ben bu aşamaya kadar emek sarf eden belediye çalışanlarımıza çok teşekküre diyorum. Vatandaşlarımıza da bugüne kadar göstermiş oldukları sabırdan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

650 adet müstakil tapu

2 yıl önce başlatılan süreçte; 63 hektarlık alanda yapılan imar uygulamasına gidildi. Bölgedei 160 adet hisseli parsel işleme alınırken, 650 adet müstakil parsel oluşturuldu. Bölgedeki mülkiyet sahipleri kendi parselleri ile ilgili bireysel hüküm ve tasarrufta bulunabilecek. Daha önce hisseli tapular olduğu için sorunlar yaşanıyordu. - KOCAELİ

Körfez Belediyesi, Körfez, Söğüt, Güncel

Kaynak: İHA

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