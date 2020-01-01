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Kabataş-Bağcılar hattında tramvay seferlerinde aksama

Kabataş-Bağcılar tramvay hattının katener sistemindeki arıza nedeniyle aksayan seferler normale döndü.

01.01.2020 23:54 | Son Güncelleme: 01.01.2020 23:54 Kabataş-Bağcılar hattında tramvay seferlerinde aksama
Kabataş- tramvay hattının katener sistemindeki arıza nedeniyle aksayan seferler normale döndü.
T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattının Beyazıt İstasyonu yakınlarında, bir iş makinesi araçlara enerji iletiminin yapıldığı katener hattına zarar verdi.
Söz konusu arıza nedeniyle hatta aksayan seferler, Kabataş-Beyazıt ve Bağcılar-Yusufpaşa istasyonları arasında yapıldı. Beyazıt-Yusufpaşa istasyonları arasındaki ulaşım ise İETT otobüsleriyle sağlandı.
Bir süre sonra seferler, Kabataş-Sultanahmet ve Yusufpaşa-Bağcılar arasında devam etti.
Ekiplerin çalışmasıyla arızanın giderilmesinin ardından, seferler de normale döndü.

Bağcılar, Kabataş, Güncel

Kaynak: AA

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