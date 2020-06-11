KABATAŞ'TA MOTOSİKLETLİLERİN ÇARPIŞMA ANI KASK KAMERASINDA

KABATAŞ'ta iki motosikletin çarpışması sonucu 4 kişinin yaralandığı motosiklet kazası kask kamerasına yansıdı.

11.06.2020 09:26 | Son Güncelleme: 11.06.2020 10:28
KABATAŞ'ta iki motosikletin çarpışması sonucu 4 kişinin yaralandığı motosiklet kazası kask kamerasına yansıdı.
Olay, Beyoğlu Meclis-i Mebusan Caddesi'nde dün saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Karaköy istikametine seyir halinde olan motosikletli, duraktan yolcu alan otobüs sol şeride girip kendisini sıkıştırınca sağ şeride geçmek istedi. Sağ şeride geçen motosikleti arkadan gelen başka motosiklet fark etmeyerek arkadan çarptı. İki motosiklet yola savrulurken üzerinde bulunan 4 kişi de yere düştü. Kazada 4 kişi hafif şekilde yaralanırken, kaza anı bir başka motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Kask kamerasına yansıyan görüntülerde duraktan çıkan otobüsün sol şeride geçtiği esnada motosiklet sürücüsünü sıkıştırdığı görüldü. Bariyerlere çarpmamak için yavaşlayarak kendisini sağ şeride atan motosiklete arkadan gelen bir başka motosikletin çarptığı kask kamerasına yansıdı. Otobüsün ise durmayarak yoluna devam ettiği görüldü. KABATAŞ’TA MOTOSİKLETLİLERİN ÇARPIŞMA ANI KASK KAMERASINDA

Kaynak: DHA

Etiketler: Karaköy, Beyoğlu, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır? Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu Haber
Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu
Son Dakika: Şehirler arası otobüs fiyatlarına yüzde 30-40 aralığında indirim geliyor Haber
Son Dakika: Şehirler arası otobüs fiyatlarına yüzde 30-40 aralığında indirim geliyor
İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny’s 3 bin kişiyi işten çıkaracak Haber
İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's 3 bin kişiyi işten çıkaracak
Doğada çekim yapan vatandaşa, Türkiye’nin en zehirli yılan türü saldırdı Haber
Doğada çekim yapan vatandaşa, Türkiye'nin en zehirli yılan türü saldırdı
Kürtaj yaptıran kadın, alındığı söylenen cenini banyoda düşürdü Haber
Kürtaj yaptıran kadın, alındığı söylenen cenini banyoda düşürdü
Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunan güçleri, geçilen anons sonrası korkup geri adım attı Haber
Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunan güçleri, geçilen anons sonrası korkup geri adım attı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim tartışmaları hakkında ilk kez konuştu Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim tartışmaları hakkında ilk kez konuştu
Haberler››Güncel››KABATAŞ'TA MOTOSİKLETLİLERİN ÇARPIŞMA ANI KASK KAMERASINDA - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

10:25: Bursa'da sağanak uyarısı - Haber 10:25: Yaban hayvanları yavrulama dönemi ardından fotokapana takıldı - Haber 10:24: Türkiye'den Afganistan'a tıbbi malzeme yardımı - Haber 10:24: Sınavlar öncesi okullar dezenfekte edildi - Haber 10:24: Suriyeli gazetecilerden saldırılara karşı protesto - Haber 10:11: Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunan güçleri, geçilen anons sonrası korkup geri adım attı - Haber 09:49: 9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı - Magazin 09:05: Gelin arabasından bahşiş almak isteyen çocuklar canlarını hiçe saydılar - Haber 08:44: Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu - Magazin 08:25: Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır? - Haber