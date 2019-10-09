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Kabataş'ta polis ve zabıtadan hanutçulara uygulama

Polis ekipleri ve zabıta ekipleri artan şikayetler üzerine hanutçuluk yapan şahıslara yönelik uygulama gerçekleştirdi.

09.10.2019 15:45Kabataş'ta polis ve zabıtadan hanutçulara uygulama
Polis ekipleri ve zabıta ekipleri artan şikayetler üzerine hanutçuluk yapan şahıslara yönelik uygulama gerçekleştirdi. 1 kişi hakkında işlem yapıldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Deniz Liman Şube Müdürlüğü, Turizm Şube Müdürlüğü ve ve zabıta ekipleri Kabataş İskelesi önünde hanutçulara yönelik uygulama gerçekleştirildi. Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri uygulamaya denizden destek verdi.

Uygulamada, hanutçuluk yaparak haksız kazanç elde eden bir kişiye kabahatler kanununun 37-1 maddesi uyarınca 154 TL idari para cezası kesildi. Kent genelinde hanutçulara yönelik uygulamaların devam edeceği öğrenildi. - İSTANBUL

İstanbul, Zabıta, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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