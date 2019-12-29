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Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada feribot seferleri yarın da yapılamayacak

Ege Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle bazı hatlarda yarın yapılması planlanan arabalı vapur seferleri iptal edildi.

29.12.2019 15:52 | Son Güncelleme: 29.12.2019 15:52 Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada feribot seferleri yarın da yapılamayacak
Ege Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle bazı hatlarda yarın yapılması planlanan arabalı vapur seferleri iptal edildi.
Ege'nin kuzeyi ile Marmara'nın bir bölümünde iki gündür süren fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
Bu nedenle, Kabatepe- ile Geyikli- hatlarında yarın düzenlenecek tüm seferlerin iptal edilmesi kararlaştırıldı.
Ayrıca, Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den, boğaz trafiği ulaşımının normal seyrettiği duyuruldu.
Fırtına nedeniyle bugün Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 14.00 ve Geyikli'den Bozcaada'ya saat 15.00 seferleri yapılamamış, Kabatepe ile Gökçeada arasındaki 6 sefer de iptal edilmişti.

Bozcaada, Gökçeada, Geyikli, Güncel

Kaynak: AA

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