- Kabe'de Cuma namazı tavaf alanının dışında kılındı
- Kabe'de Cuma namazı tavaf alanının dışında kılındı Suudi Arabistan'da korona virüs vaka sayısı 62'ye yükselirken, Kabe'de Cuma namazı tavaf alanı dışında kılındı.
14.03.2020 03:17 | Son Güncelleme: 14.03.2020 03:20
- Kabe'de Cuma namazı tavaf alanının dışında kılındı
MEKKE - Suudi Arabistan'da korona virüs vaka sayısı 62'ye yükselirken, Kabe'de Cuma namazı tavaf alanı dışında kılındı. Suudi Arabistan'da, korona virüs vaka sayısı 62'ye yükselirken, yetkililer gerekli önlemler almaya devam ediyor. Kabe'de sterilizasyon çalışmaları yapılmasının ardından Kabe'de Cuma namazı tavaf alanından dışında kılındı.Yetkililer tarafından alınan kararlara göre, Kabe'de bazı alanlarda sterilizasyon çalışmaları yürütülmesinin ardından virüsün yayılmaması adına namaz kılanların bazı alanlara girmesine izin verilmiyor. Yetkililer, Cuma namazı için Kabe'ye gelenlerin çok dikkat olması konusunda uyarıda bulunurken, bütün hijyen kurallarına uyulmasını istedi.
MEKKE - Suudi Arabistan'da korona virüs vaka sayısı 62'ye yükselirken, Kabe'de Cuma namazı tavaf alanı dışında kılındı. Suudi Arabistan'da, korona virüs vaka sayısı 62'ye yükselirken, yetkililer gerekli önlemler almaya devam ediyor. Kabe'de sterilizasyon çalışmaları yapılmasının ardından Kabe'de Cuma namazı tavaf alanından dışında kılındı.Yetkililer tarafından alınan kararlara göre, Kabe'de bazı alanlarda sterilizasyon çalışmaları yürütülmesinin ardından virüsün yayılmaması adına namaz kılanların bazı alanlara girmesine izin verilmiyor. Yetkililer, Cuma namazı için Kabe'ye gelenlerin çok dikkat olması konusunda uyarıda bulunurken, bütün hijyen kurallarına uyulmasını istedi.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :- Kabe'de Cuma namazı tavaf alanının dışında kılındı
Etiketler : Suudi Arabistan, Güncel
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