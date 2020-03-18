Kabe'de tavaf devam ediyor

Kabe'de tavaf devam ediyorSuudi Arabistan, (DHA) ? Suudi Arabistan'da koronavirüs salgını sebebiyle daha önce temizlenmesi amacıyla kapatılan daha sonra yeniden açılan Kabe'de ziyaretçiler tavafa devam ediyor. Suudi hükümeti Kabe ve Mescid-i Nebevi dışında salgın tedbirleri kapsamında ülkenin tüm camilerinde cemaatle namaz kılınmayacağını açıkladı.

Kaynak: DHA