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Kabe'de tavaf devam ediyor

Kabe'de tavaf devam ediyorSuudi Arabistan, (DHA) ? Suudi Arabistan'da koronavirüs salgını sebebiyle daha önce temizlenmesi amacıyla kapatılan daha sonra yeniden açılan Kabe'de ziyaretçiler tavafa devam ediyor.

18.03.2020 14:55 | Son Güncelleme: 18.03.2020 15:00
Kabe'de tavaf devam ediyor
Suudi Arabistan, (DHA) ? Suudi Arabistan'da koronavirüs salgını sebebiyle daha önce temizlenmesi amacıyla kapatılan daha sonra yeniden açılan Kabe'de ziyaretçiler tavafa devam ediyor. Suudi hükümeti Kabe ve Mescid-i Nebevi dışında salgın tedbirleri kapsamında ülkenin tüm camilerinde cemaatle namaz kılınmayacağını açıkladı.
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Kabe'de tavaf devam ediyor

Kaynak: DHA

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Kabe'de tavaf devam ediyor
Etiketler : Suudi Arabistan, DHA, Güncel

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