Kabe Düşleri' Sergisi Açıldı

İSTANBUL Gelişim Üniversitesi Restorasyon ve Konservasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erol Kılıç, 'Kabe Düşleri' isimli resim sergisini açtı. Kılıç, "Kabe tasvirleri seccadelerden çinilere kadar her yüzeye tasarımlanmıştır" dedi.İstanbul Gelişim Üniversitesi Restorasyon ve Konservasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erol Kılıç'ın 25 eserden oluşan sergisi, Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.Sergi açılışına Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Mütevelli Heyeti Başkanı Abdulkadir Gayretli ve çok sayıda davetli katıldı.Geleneğin tüm kalıplarını zorlayan Kılıç, mistik imgeleri kaligrafik formlarla birleştirerek yepyeni bir anlayış ortaya koyuyor, sonsuzu arama ve sonsuzla var olmanın sembolik anlamlarını kullanıyor. Sanatçının son yıllarda ürettiği eserlerinde Selçuklu'nun ve Osmanlı'nın kültürel sembolik izleri Kabe tasvirleriyle yeniden hayat buluyor. Sanatçı Erol Kılıç'ın 'Kabe Düşleri' sergisinde yer alan Kabe tasvirleri, optik bakışa göre biçimlenmeyen, geleneksel minyatür kurallarına göre betimlenmiş ya da topografik özellikler gösteriyor."KABE DÜŞLERİNİN YOLCULUĞU"Sergi fikrinin nasıl ortaya çıktığını anlatan Prof. Dr. Kılıç, "Kabe tasvirleri seccadelerden çinilere kadar her yüzeye tasarımlanmıştır. Kendinden sonra görevi alacak dervişlere şeyhi tarafından verilen icazetnamelerde, hac vekaletnamelerinde, hac sertifikalarında da Kabe tasvirleri mutlaka yer alırdı. Kabe yolculuğunun anlatıldığı topografik resimlerde de Kabe tasvirlerine rastlamaktayız. Kabe tasvir edilirken Mescid- i Haram ve Mescid-i Nebevi'nin de betimlendiğini görüyoruz. Hemen her evde duvara asılı duran bir Kabe tasviri ya kağıtlara basılı kopyalarıyla ya da cam altı resimlerle mutlaka bulunurdu. Sadece resimlerde tasvir edilmemiştir Kabe, aynı zamanda şiirlerde ve hikayelerde de Kabe ve Kabe yolculuğu ile ilgili sayısız hikayeler vardır. Çocukluğumuzda bu anlatılarla büyüdük ve belleklerimizde yer etti. Kabe hepimizin düşüdür, hayalidir, kıblemizdir. Kabe'nin kutsal izdüşümleri tasvir edildiği şeklinden ziyade gönüllere sirayet etmiş durumlarıyla yer almaktadır. Kabe tasvirli resimlerimde belleklerimizde kalan bu izler boya plastizminin sınırlarını da zorlayarak kendime özgü bir resim dili oluşturmaya çalıştım. Çağdaş sanatçı olmanın sorumluluğu gereği geçmişle bugün arasında sürekliliği denemeye çalışırken, boya plastizmi ile Kabe düşlerinin de bir yolculuğudur" diye konuştu.Sergideki resimler, konsepte uygun olarak ağırlıklı Kabe tasvirli. Tasavvufa da göndermeler yapan sanatçı, Selçuklu ve Osmanlı sanatının yüzyıllar içinde oluşturduğu mistik estetik dili resimlerinde bir araya getiriyor ve çağdaş sanatçının yaratıcı özellikleri ile yeniden hayat bulmalarını sağlıyor. Sergide sanatçı son yıllarda yapmış olduğu resimlerinden Kabe tasvirli ve Tasavvuf konulu bir seçkiyi ziyaretçileriyle buluşturuyor.GAYRETLİ: ULUSLARARASI SANAT ÇALIŞTAYI'NIN İKİNCİSİNİ GERÇEKLEŞTİRDİKSanata ve sanatçıya verdikleri öneme vurgu yapan Gayretli, "Geçtiğimiz aylarda Antalya'nın Alanya ilçesinde üniversitemiz tarafından Uluslararası Sanat Çalıştayı'nın ikincisini gerçekleştirdik. 17 ülkeden 60 sanatçının katıldığı çalıştayda ortaya çıkan eserlerden oluşan bir sergiyi İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde bu ay içerisinde açmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.Sergi 14 Ocak 2019'a kadar Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde izleyicilere açık olacak. - İstanbul