Haberler » Güncel » 'Kabe Örtüleri ve Kabe Yolunda Hatıralar Sergisi'ne yoğun ilgi - Haber

'Kabe Örtüleri ve Kabe Yolunda Hatıralar Sergisi'ne yoğun ilgi

İSTANBUL Eyüpsultan'daki Bahariye Mevlevihanesi'nde ziyarete açılan 'Kabe Örtüleri ve Kabe Yolunda Hatıralar Sergisi' büyük ilgi görüyor.

25.11.2019 12:28 | Son Güncelleme: 25.11.2019 12:29'Kabe Örtüleri ve Kabe Yolunda Hatıralar Sergisi'ne yoğun ilgi

İSTANBUL Eyüpsultan'daki Bahariye Mevlevihanesi'nde ziyarete açılan 'Kabe Örtüleri ve Kabe Yolunda Hatıralar Sergisi' büyük ilgi görüyor.

Koleksiyoner Bekir Kantarcı'nın, uzun süredir biriktirdiği parçalardan oluşan koleksiyonda, 'deki müze tarafından sertifikalanmış Kabe örtüleri ve hac yolculuklarına ait eşyalar bulunuyor. Sergide, 'dan Mekke ve Medine'ye gönderilen hediyeler, Osmanlı'da her yıl Kabe örtüsünün gönderilme seremonisi olan Surre Alayı'na ait sandıklar ve bu sandıklara konulan çantalar ile Kabe'nin anahtarlarının replikaları ile Osmanlı döneminde yapılan revaklardan çıkarılan bir tuğla da bulunuyor.

Ziyaretçilere Kabe'yi örtme geleneğinin cahiliye döneminden beri devam ettiği, Hz. Muhammed döneminde de olduğu ve özellikle ramazan aylarında Kabe'yi beyaz örtüyle örttüğüne dair bazı rivayetler olduğu anlatılıyor. Kabe örtülerinde Emeviler, Abbasiler, Memluklar ve Osmanlı dönemindeki farklılıklar da ortaya çıkıyor. Abbasiler döneminde başlayan Kabe örtüsüne dini yazılar yazma geleneği, hat sanatının yıllar içerisinde geçirdiği değişimi de gösteriyor. Bu arada sergiyi gezen ziyaretçiler, Kabe örtüleri ve tarihi eşyalar arasında adeta zaman yolculuğuna çıkarken, duygusal anlar da yaşıyor.



Bahariye Mevlevihanesi, İstanbul, Mekke, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:52 Kadına şiddette atasözleri uyarısı
12:52 'Pars' ve 'Kaplan'dan yapılan füze atışında hedef başarıyla vuruldu
12:52 Muğla'da BEYTEK kuruldu
12:52 Gaziantep'te trafik kazası: 1 yaralı
12:51 Rus kadını tek eliyle boğmuş
12:45 Kafes dövüşünde nakavt olan Sabriye Şengül, "Hırsıma yenildim" diyerek gözyaşlarına boğuldu
12:20 CHP'li Özkoç'tan Muharrem İnce'ye sert sözler: Namertsin
12:12 İstanbul'da dehşet! Eli sopalı saldırganlar, içi yolcu dolu minibüsün önünü kesti
11:13 Son dakika: Muharrem İnce'den CHP yönetimine çağrı: Bana iftira atanı bulup cezalandırmalıdır
11:04 Dipsiz Göl yeniden su tutar mı? Profesör acı gerçeği açıkladı: Ancak havuz olur
11:03 Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, oğlunun haberini yapan gazetecileri gözaltına aldırdı
11:03 Chivas file bekçisi Jose Rodriguez'den kaleden kaleye gol
10:21 Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!
09:31 Arkadaşının yerine ehliyet sınavına girdi, gözaltına alındı
17:05 Ülkedeki krizden kaçan İranlılar, Türkiye'ye akın ediyor
25.11.2019 12:53:11