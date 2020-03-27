Kabe ve Mescid-i Nebevi'de cuma namazı kılınmadı

Suudi Arabistan'da korona virüs nedeniyle ülkenin bütün camilerinde namaz kılması yasaklanmasının ardından Mekke'deki Kabe ve Medine'deki Mescid-i Nebevi bomboş görüntülendi.Suudi Arabistan'da korona virüs vaka sayısı bin 12'ye yükselirken, yetkililer sert tedbirler almaya devam ediyor. Suudi Arabistan makamları daha önce Kabe ve Mescid-i Nebevi dışında ülkedeki camilerde başta cuma namazı olmak üzere cemaatle namaz kılınmasına ara verilmesine karar aldı. Küçük yerleşim bölgelerinde bulunan camiler de dahil olmak üzere 100 bin küçük cami ve yaklaşık 17 bin büyük camide namaz kılınmıyor. Dini dersler ve hutbelerde yapılmamasına da karar verildi. Suudi Arabistan daha sonra açıkladığı kararla umre ziyaretlerini geçici olarak durdurdu ve Haremi Şerif ile Mescidi Nebevi'de namaz kılınmasını yasakladı. Kararın ardından bugün Haremi Şerif ile Mescidi Nebevi'de Cuma namazı kılınmadı. Haremi Şerif ile Mescidi Nebevi boş görüntülendi.Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdulaziz Al Suud, korona virüs salgınının ülkesinde yayılmasını önlemek için 21 gün boyunca akşam 19.00 ile sabah 06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı getirmişti. Daha sonra ise Riyad, Mekke ve Medine kentlerine girişler ve çıkışlar yasaklanmıştı. Kral tarafından alınan kararlar kapsamında, yerel saatle 19.00'da başlaması ilan edilen sokağa çıkma yasağı bu üç kentte 19.00 yerine 15.00'da başlaması kararlaştırılmıştı. - RİYAD

Kaynak: İHA