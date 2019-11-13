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Kabil'de bomba yüklü araçla saldırı: 7 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti.

13.11.2019 09:00 | Son Güncelleme: 13.11.2019 09:00Kabil'de bomba yüklü araçla saldırı: 7 ölü
'ın başkenti 'de bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti.
İçişleri Bakanlığı sözcüsü Nasrat Rahimi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kabil havalimanı arkasındaki Kasim Caddesi'nde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiğini söyledi.
Saldırıda ilk belirlemelere göre 7 sivilin hayatını kaybettiğini ifade eden Rahimi, 7 kişinin de yaralandığını belirtti.
Görgü tanıkları, saldırganın hedefinde bölgeden geçen bir zırhlı aracın olduğunu öne sürdü.
Saldırının şiddetiyle bölgede bulunan tüm ev ve iş yerlerinin camları kırılırken, saldırının yaşandığı cadde trafiğe kapatıldı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Afganistan, Kabil, Güncel

Kaynak: AA

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