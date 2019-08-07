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Kabil'de bombalı saldırı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırıda 95 kişi yaralandı.

07.08.2019 11:07 Kabil'de bombalı saldırı
Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırıda 95 kişi yaralandı.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nusrat Rahimi, basına yaptığı açıklamada, başkentin batısındaki kalabalık Mirwais Maidan semtinde sabah saatlerinde büyük bir patlama meydana geldiğini belirtti.
Bombalı saldırının bölgedeki bir polis binasını hedef aldığını ifade eden Rahimi, saldırı öncesi güvenlik güçlerinin kentteki terör örgütü DEAŞ'ın hücrelerine yönelik operasyon başlattığına dikkati çekti.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Wahidullah Mayar, Twitter'dan yaptığı açıklamada, yaralanan 95 kişinin hastanelere kaldırıldığını açıkladı.
Saldırıyı Taliban üstlendi ve patlamada çok sayıda güvenlik gücünün öldüğünü iddia etti.
Kabil'de dün İçişleri Bakanlığı çalışanlarına yönelik bir aracın geçişi sırasında bir bisiklete yerleştirilen patlayıcıların infilak ettirilmesi sonucu 5 kişi ölmüş, 7 kişi yaralanmıştı.

İçişleri Bakanlığı, Afganistan, Kabil, Güncel

Kaynak: AA

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