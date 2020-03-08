Kabil'de, İl Şura Vekili Muhammed Nasır Gayret silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Afganistan'ın Logar vilayeti İl Şura Vekili Muhammed Nasır Gayret, başkent Kabil'de uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.
08.03.2020 13:58
Afganistan 'ın Logar vilayeti İl Şura Vekili Muhammed Nasır Gayret, başkent Kabil 'de uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.
Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ferdevs Faramarz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Logar vilayeti İl Şura Vekili Gayret'in, Kabil'in Karte-i Nev bölgesinde kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradığını belirtti.
Saldırıda, Gayret ile iki korumasının yaşamını yitirdiğini ifade eden Faramarz, şoförünün de yaralandığını aktardı.
Faramarz, saldırganların bölgeden kaçtığını, saldırıyla ilgili de soruşturma başlatıldığını kaydetti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ferdevs Faramarz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Logar vilayeti İl Şura Vekili Gayret'in, Kabil'in Karte-i Nev bölgesinde kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradığını belirtti.
Saldırıda, Gayret ile iki korumasının yaşamını yitirdiğini ifade eden Faramarz, şoförünün de yaralandığını aktardı.
Faramarz, saldırganların bölgeden kaçtığını, saldırıyla ilgili de soruşturma başlatıldığını kaydetti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Kaynak: AA
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Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Afganistan, Kabil, Güncel
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