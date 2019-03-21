21 Mart 2019, 10:24
»»

Kabil'de Nevruz Kutlamalarına Yönelik Saldırılar: 6 Ölü

Kabil

Afganistan'ın başkenti Kabil'de nevruz kutlamalarının yapıldığı Karte-i Sahi bölgesinde peş peşe düzenlenen 3 saldırıda 6 kişi öldü.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de nevruz kutlamalarının yapıldığı Karte-i Sahi bölgesinde peş peşe düzenlenen 3 saldırıda 6 kişi öldü.

İçişleri Bakanlığı sözcüsü Nasrat Rahimi, basına yaptığı açıklamada, Karte-i Sahi bölgesinde nevruz kutlamalarının olduğu bölgenin yakınlarına yerleştirilen 3 bombanın, kutlamalar sırasında patlatıldığını söyledi.

Saldırılarda 6 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Rahimi, 23 kişinin de yaralandığını belirtti.

Sağlık Bakanlığı, yaralılardan ikisinin sağlık durumunun ağır olduğunu bildirdi.

Saldırıları henüz üstlenen olmadı. İçişleri Bakanlığı, Afganistan, Kabil, Güncel
Kaynak: AA