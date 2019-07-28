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Kabil'de patlama: 13 yaralı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 13 kişinin yaralandığı belirtildi.

28.07.2019 16:55
Kabil'de patlama: 13 yaralı
Afganistan'ın başkenti Kabil'de bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 13 kişinin yaralandığı belirtildi. Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, silahlı saldırganların Kabil'in 4'üncü bölgesine bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiğini ve sonrasında da etrafa ateş açtığını söyledi. Rahimi, saldırganların sonrasında 'Yeşil Akımı Partisi'nin bürosuna girdiğini de ifade etti. Afganistan Sağlık Bakanlığı, olayda 13 kişinin yaralandığını kaydetti. Özel kuvvetlerin olay yerine intikal ettiği ve operasyonun başlatıldığı bildirildi.
(Sultan Faizy/İHA)

Afganistan, Kabil, Güncel

Kaynak: İHA

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