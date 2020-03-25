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Kabil'de Sih tapınağına silahlı saldırı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Sih tapınağa silahlı saldırı düzenlendi.

25.03.2020 10:08 | Son Güncelleme: 25.03.2020 10:08
Kabil'de Sih tapınağına silahlı saldırı
Afganistan 'ın başkenti Kabil 'de Sih tapınağa silahlı saldırı düzenlendi.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Şor Bazar bölgesinde Sihlere ait tapınağa silahlı saldırı düzenlendiğini söyledi.
Saldırganlarla polis arasında çatışmanın devam ettiğini ifade eden Aryen, saldırganların 4 kişi olduğunun tahmin edildiğini belirtti.
Tapınakta yaklaşık 150 kişinin ayin için bulunduğu öğrenildi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: AA

Etiketler : İçişleri Bakanlığı, Afganistan, Kabil, Güncel

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