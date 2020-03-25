Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Kabil'de Sih tapınağına silahlı saldırı: 4 ölü - Haberler

Kabil'de Sih tapınağına silahlı saldırı: 4 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Sih tapınağına silahlı saldırı düzenlendi.

25.03.2020 11:12 | Son Güncelleme: 25.03.2020 11:12
Kabil'de Sih tapınağına silahlı saldırı: 4 ölü
Afganistan 'ın başkenti Kabil 'de Sih tapınağına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu en az 4 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Afganistan İçişleri Bakanlığı, başkent Kabil'de Sih tapınağına silahlı saldırı düzenlendiğini açıkladı. Gurdwara tapınağının yoğun olduğu bir saatte düzenlenen silahlı saldırıda en az 4 kişinin hayatını kaybettiği Afgan parlamentosu meclis üyesi Narindra Singh Khalsa tarafından açıklandı. Saldırı esnasında tapınağın ibadet yapmak için toplanan insanlarla dolu olduğu belirtildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. - KABİL

Kaynak: İHA

Etiketler : Afganistan, Kabil, 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

13:16: Kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu Hakkari'de çalışmalar sürüyor - Haberler 13:16: Bozhüyükspor hazırladıkları video paylaşımı ile 'evde kal' çağrısı yaptı - Haberler 13:15: Yabancı uyruklu vatandaşları taşıyan otobüsün kaza anı kameraya yansıdı - Haberler 13:14: Malatya'da esnaflardan 65 yaş üstü vatandaşlara yardım eli - Haberler 13:12: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın... - Haberler 12:47: Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 77'ye yükseldi - Haberler 12:44: İki farklı Kovid-19 araştırmasına göre, hastaların yüzde 40'ı hiç belirti göstermiyor - Haberler 12:43: Yapılan otopsi korkunç gerçeği ortaya koydu: Hasta öldükten sonra virüs yok olmuyor - Haberler 12:14: Bakan Koca, gündeme oturan "kit ihracatı" tartışmalarına son noktayı koydu: Çin'den getirilenlerle aynı kitler değil - Haberler 11:57: Başak Demirtaş: Salgın nedeniyle Selahattin'in sağlığından çok endişeliyim - Haberler 11:44: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlarla yaptığı telekonferansta Çavuşoğlu'nu uyardı 10:19: Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın