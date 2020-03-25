- Kabil'de Sih tapınağına silahlı saldırı: 4 ölü
- Kabil'de Sih tapınağına silahlı saldırı: 4 ölü Afganistan'ın başkenti Kabil'de Sih tapınağına silahlı saldırı düzenlendi.
25.03.2020 22:57 | Son Güncelleme: 25.03.2020 22:58
- Kabil 'de Sih tapınağına silahlı saldırı: 4 ölü
KABİL - Afganistan 'ın başkenti Kabil'de Sih tapınağına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu en az 4 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Afganistan İçişleri Bakanlığı, başkent Kabil'de Sih tapınağına silahlı saldırı düzenlendiğini açıkladı. Gurdwara tapınağının yoğun olduğu bir saatte düzenlenen silahlı saldırıda en az 4 kişinin hayatını kaybettiği Afgan parlamentosu meclis üyesi Narindra Singh Khalsa tarafından açıklandı. Saldırı esnasında tapınağın ibadet yapmak için toplanan insanlarla dolu olduğu belirtildi.Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
KABİL - Afganistan 'ın başkenti Kabil'de Sih tapınağına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu en az 4 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Afganistan İçişleri Bakanlığı, başkent Kabil'de Sih tapınağına silahlı saldırı düzenlendiğini açıkladı. Gurdwara tapınağının yoğun olduğu bir saatte düzenlenen silahlı saldırıda en az 4 kişinin hayatını kaybettiği Afgan parlamentosu meclis üyesi Narindra Singh Khalsa tarafından açıklandı. Saldırı esnasında tapınağın ibadet yapmak için toplanan insanlarla dolu olduğu belirtildi.Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Kaynak: İHA
Etiketler: Afganistan, Kabil, Güncel