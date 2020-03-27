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Kabil'de sokağa çıkma yasağı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de yerel saatle 00.00'da geçerli olmak üzere sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

27.03.2020 17:43 | Son Güncelleme: 27.03.2020 17:43
Kabil'de sokağa çıkma yasağı
Afganistan 'ın başkenti Kabil 'de yerel saatle 00.00'da geçerli olmak üzere sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Korona virüs salgınına karşı alınan önlemler arttırılmaya devam ediyor. Afganistan'ın başkenti Kabil'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi. bu gece saatlerinden itibaren uygulanacak olan yasak 3 hafta boyunca yürürlükte kalacak. Kararın, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani başkanlığında gerçekleştirilen toplantının ardından alındı. Heyet üyelerinden Kabil Valisi Mohammad Yaqub Haidari vatandaşlara evde kalmaları uyarısı yaparken "Vatandaşların dışarı çıkması için güvenlik ve sağlık gibi geçerli nedenler bildirmesi gerekiyor" dedi.

Sokağa çıkma yasağı sağlık çalışanlarının yanı sıra belediye çalışanlarını ve güvenlik görevlilerini kapsamayacak.

Afganistan'da 94 kişide korona virüs tespit edilirken, korona salgınında 4 kişi hayatını kaybetti. - KABİL

Kaynak: İHA

Etiketler: Afganistan, Kabil, Güncel

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