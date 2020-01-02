Haberler » 3. Sayfa » Kabil'de sokaklar beyaza büründü - Haberler

Kabil'de sokaklar beyaza büründü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de mevsimin ilk kar yağışının etkili olmasının ardından sokaklar beyaza büründü.

02.01.2020 17:09 | Son Güncelleme: 02.01.2020 17:14 Kabil'de sokaklar beyaza büründü
'ın başkenti 'de mevsimin ilk kar yağışının etkili olmasının ardından sokaklar beyaza büründü.

Afganistan yeni yıla kar yağışıyla başladı. Soğuk hava ile birlikte etkili olan yoğun kar yağışı sonrası Kabil'de sokaklar beyaza büründü. Dün sabah başlayan kar yağışı, ülkenin doğusundaki illerde de etkisini gösterdi. Kabil'in kuzeydoğusundaki Hindukuş Dağları beyaz örtüyle kaplanırken, Salang geçidinde kar nedeniyle trafikte aksaklıklar yaşandı. Sokaklara çıkan çocuklar ve gençler kar topu oynayıp kardan adam yaparak karın tadını çıkardı.

Kabil'de sıcaklıkların eksi 9 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Kabil'de yaşayan Muhammed Haseeb, "Çok mutluyuz. Kabil'in havası çok kirliydi. Her taraf toz dumandı. Evden dışarıya çıkamıyorduk. Hatta nefes alamıyorduk. Allah'a binlerce şükürler olsun bugün bize bu nimeti yağdırdı. Çok mutluyuz arkadaşlarla bugün parka çıktık kar topu oynadık, gezdik, inşallah haftalarca kar yağar" dedi. Muhammed Yaseer ise "Çok mutluyum. Kar topu oynamayı çok seviyorum. Bugün parka geldim çok eğlendim" dedi.

Öte yandan, Kabil'de geçtiğimiz haftalarda hava kirliliği nedeniyle gökyüzünü yoğun duman kaplamıştı. - KABİL

Afganistan, Sabah, Kabil, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

17:40   Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi - Haberler
17:38   İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Açıklaması - Haberler
17:38   Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM'de kabul edildi. - Haberler
17:35   Sahillerdeki sahipsiz köpekler için mama yardımı bekliyorlar - Haberler
17:34   Dilovası'nda 2020 yılı ilk meclis toplantısı gerçekleşti - Haberler
17:07   Seyir halindeki otomobilin sürücüsü, el bombasının pimini çekerek yola bıraktı - Haberler
16:51   Son Dakika: Saadet Partisi, oylamaya dakikalar kala kararını değiştirdi ve tezkereye "hayır" oyu vereceklerini açıkladı - Haberler
16:38   Okulda uygunsuz görüntüleri çıkan öğretmenlere soruşturma - Haberler
16:30   Lübnan Adalet Bakanı: Eski Nissan CEO'su Ghosn ile ilgili kırmızı bülten notu aldık - Haberler
16:05   Somali'deki terör saldırısını, ellerindeki Erdoğan posterleriyle kınadılar - Haberler
2.01.2020 17:44:24