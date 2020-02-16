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Kabil'de uyuşturucu bağımlılarına silahlı saldırı: 9 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de uyuşturucu bağımlılarının toplandığı bölgeye düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti.

16.02.2020 13:02 | Son Güncelleme: 16.02.2020 13:02Kabil'de uyuşturucu bağımlılarına silahlı saldırı: 9 ölü
'ın başkenti 'de uyuşturucu bağımlılarının toplandığı bölgeye düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti.
Kabil Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Ferdevs Faramarz, basına yaptığı açıklamada, kimliği bilinmeyen kişilerin Kabil'in Koh Korig bölgesinde toplanan uyuşturucu bağımlılarına silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.
Saldırıda 9 bağımlının yaşamını yitirdiğini ifade eden Faramarz, saldırganların bölgeden kaçtığını belirtti.
Faramarz, uyuşturucu bağımlılarına yönelik ilk kez düzenlenen saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Afganistan, Kabil, Güncel

Kaynak: AA

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