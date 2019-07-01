01.07.2019 14:40
Haberler » Güncel » Haber

- Kabil'deki Patlamada Yaralı Sayısı 100'e Yaklaştı

- Kabil'deki patlamada yaralı sayısı 100'e yaklaştıKABİL - Afganistan'ın başkenti Kabil'de 10 kişinin hayatını kaybettiği patlama ve sonrasında yaşanan çatışmada yaralananların sayısı 100'e yaklaştı.

- Kabil 'deki patlamada yaralı sayısı 100'e yaklaştı
KABİL - Afganistan 'ın başkenti Kabil 'de 10 kişinin hayatını kaybettiği patlama ve sonrasında yaşanan çatışmada yaralananların sayısı 100'e yaklaştı.
Afganistan'ın başkenti Kabil 'de sabah saatlerinde Savunma Bakanlığı hedef alınarak bir saldırı gerçekleştirilmiş, 10 kişinin hayatını kaybettiği patlamada bölgede bulunan çok sayıda yaralı hastaneye kaldırılmıştı. Güvenlik güçleri patlamanın ardından 3 militanın bir binaya girmesiyle silah sesleri duyulduğunu açıklamıştı. İçişleri Bakanlığı , polisin bölgeyi kordon altına alarak 200 kişiyi tahliye ettiğini açıkladı. Yetkililer olayda yaralananların sayısının 100'e yaklaştığını, yaralılardan 51'inin ise öğrenci olduğunu bildirdi.
Saldırının sorumluluğunu Taliban üstlendi.
Taliban, hedefin Savunma Bakanlığının teknik tesisatı olduğunu duyurdu.- Kabil'deki Patlamada Yaralı Sayısı 100'e Yaklaştı
Kaynak: İHA
afganistan , patlama , kabil , baka , Güncel

Son Dakika Haberleri
15:12 15 yaşındaki sürücünün kullandığı araçta ruhsatsız tabanca
15:12 LGS tercih başvuruları başladı
15:12 Başkan Aydar, makam aracını gelin arabası yaptı
15:12 Afganistan'da Taliban saldırısı: 6 ölü
15:12 İSTANBUL- FATİH'TEKİ KADIN CİNAYETİ ZANLILARI YAKALANDI
15:11 Makedonya'da geleneksel sünnet şöleni
15:11 Araklı'daki selde hasar gören okul yıkıldı, kayıplar aranıyor