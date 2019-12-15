Haberler » Güncel » Kabil'deki TMV okullarında mezuniyet heyecanı - KABİL - Haber

Kabil'deki TMV okullarında mezuniyet heyecanı - KABİL

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Türkiye Maarif Vakfı (TMV) erkek, kız ve Darül Ulum liseleri, FETÖ'den devralınmasının ardından ilk mezunlarını verdi.

15.12.2019 23:58 | Son Güncelleme: 15.12.2019 23:59
'ın başkenti 'de bulunan Maarif Vakfı (TMV) erkek, kız ve Darül Ulum liseleri, FETÖ'den devralınmasının ardından ilk mezunlarını verdi.
Mezuniyet törenlerine Afganistan Eğitim Bakan Yardımcısı Mohammad Arif Malikyar, TMV Başkanı Birol Akgün, Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Eğitim Ataşesi Mehmet Kiraz, İslam İşbirliği Teşkilatı Afganistan Özel Temsilcisi Büyükelçi Hüseyin Avni Botsalı, TİKA Kabil Koordinatörü Zühtü Çal, TMV mütevelli heyeti üyeleri Selim Cerrah, Cahit Bağcı ve yönetim kurulu üyesi Mahmut Özdil, TMV Afganistan Ülke Direktörü Şakir Voyvot, milletvekilleri ve davetliler katıldı.
Törenin açılış konuşmasını yapan TMV Afganistan Ülke Direktörü Voyvot, TMV okullarından mezun olan öğrencileri kendi evlatlarından ayrı görmediklerini, onların da artık Türk halkının birer ferdi ve evladı olduğunu söyledi.
TMV Başkanı Akgün de Afganistan ile Türkiye arasındaki bağların çok eskilere dayandığını ve güçlenerek devam ettiğini belirtti.
Yirminci yüzyılın başında Mustafa Kemal Atatürk ile Gazi Emanullah Han arasında kurulan ilişkilerin güçlenerek devam edeceğini dile getiren Akgün, Afganistan'daki TMV okullarının da bu güçlü ilişkilerin sembolü ve geleceği olduğunu kaydetti.
Akgün, dünyanın 42 ülkesinde yaklaşık 320 okulda eğitim verdiklerini vurguladı.
Afganistan Eğitim Bakanlığıyla yapılan anlaşma gereği Afganistan'ın bazı şehirlerinde yeni okullar açmaya devam edecekleri bilgisini paylaşan Akgün, ülkedeki TMV okullarının ekipman ve teknik anlamda güçlendirilmesi için 2,5 milyon dolar yatırım yaptıklarını aktardı.
Afganistan Eğitim Bakanı Yarımcısı Malikyar da Türkiye'nin Afganistan'da çeşitli alanlarda yatırım yaptığını ve en önemlisinin de eğitim alanında yapılanlar olduğunu kaydetti.
TMV'nin Afganistan halkına verdiği sözü tuttuğuna dikkati çeken Malikyar, "Afgan-Türk Okullarının TMV'ye devredilmesinin ardından okullarda her açıdan iyileşme yaşandığı görülüyor." dedi.
Türk ve Afgan halk oyunları gösterisiyle devam eden tören, 139 erkek ve 57 kız öğrenciye mezuniyet belgelerinin takdim edilmesiyle son buldu.
Kabil'deki TMV okullarında mezuniyet heyecanı - KABİL

Afganistan, Türkiye, Kabil, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

00:32 "Meeting Jim" belgeselinin özel gösterimi yapıldı - Haber
00:29 Polis aracı ile otomobil çarpıştı: 2'si polis 3 yaralı - Haber
00:26 2. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu - Haber
00:24 Mevlana, gelibolu mevlevihanesi'nde anıldı - Haber
00:18 AGC'den İHA'ya 4 ödül - Haber
23:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kadına şiddet açıklaması: Bu feryadın dinmesi için ne gerekiyorsa yapacağım - Haber
23:22 Acı haber! Trafik kazasında 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti - Haber
22:45 Dini nikahlı eşini pompalı tüfekle vurdu - Haber
21:30 Tersane'de korkunç ölüm! Metrelerce yükseklikten inşaat halindeki geminin makina dairesine düştü - Haber
19:50 HDP'li eski Kızıltepe Belediye Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz tutuklandı - Haber
16.12.2019 00:33:27