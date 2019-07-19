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Kabil Üniversitesinde patlama: 8 ölü, 33 yaralı

Afganistan'daki Kabil Üniversitesinin girişinde sınav yoğunluğu olduğu sırada bombalı araçla saldırı düzenlendi.

19.07.2019 09:39 Kabil Üniversitesinde patlama: 8 ölü, 33 yaralı
Afganistan'daki Kabil Üniversitesinin girişinde sınav yoğunluğu olduğu sırada bombalı araçla saldırı düzenlendi. Patlamada 8 kişi yaşamını yitirdi, 33 kişi yaralandı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Kabil Üniversitesinin girişinde bir patlama meydana geldi. Kabil polisine göre, araç içine yerleştirilen bomba, sınav için erken saatlerde okula gelen öğrencilerin arasında infilak etti. Sağlık Bakanı Sözcüsü Vahidullah Mayar, "Olayda 8 vatandaşımız yaşamını yitirdi ve 33 kişi yaralandı" dedi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. - KABİL
Kaynak: İHA
Afganistan, Kabil, 3. Sayfa

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