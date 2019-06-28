28.06.2019 10:50
Haberler » Güncel » Haber

Kabin basıncı düşen uçak sorunsuz indi

Kabin basıncı düşen uçak sorunsuz indi

Teknik bir arıza nedeniyle kabin basıncı düşen Sunexpress'in Antalya-Adana seferini yapan tarifeli uçağı, Adana Havalimanı'na sorunsuz indi.

Teknik bir arıza nedeniyle kabin basıncı düşen Sunexpress 'in Antalya- Adana seferini yapan tarifeli uçağı, Adana Havalimanı 'na sorunsuz indi.
Antalya Havalimanı'ndan, sabah hareket eden Sunexpress ait XQ 7630 sefer sayılı uçağın kabin basıncı, Adana Havalimanı'na yaklaşıldığı sırada teknik arıza nedeniyle düştü.
İniş hazırlığı sırasında kabin basıncının düşmesi sonucu, uçakta oksijen maskeleri açıldı.
Uçak, verilen izinle havalimanına öncelikli olarak sorunsuz indi.
Yolcular tahliye edilirken, aprona tedbir amacıyla ambulans sevk edildi.
Kaynak: AA
Sunexpress , Antalya , Adana Havalimanı , Güncel

Son Dakika Haberleri
12:12 10 ilde FETÖ/PDY operasyonu
12:12 Tuna Nehri'nde yolcu gemisinin batması
12:12 Kanserle mücadelesinde renkler yoldaşı oldu
12:12 8 yaşındaki Kadir'in parktaki ölümünde 2 kişiye hapis istemi
12:11 Gençler Osmanlıca Öğreniyor
12:11 Melikgazi personeline İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi verildi
12:11 LGS'de başarılı öğrencilere Vali Akın'dan ödül