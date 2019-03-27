Kabin Basıncı Düşün Litvanya Getjet Havayolları Uçağı İstanbul'a İndi

Kaynak: İHA

Kabin basıncı düşün Litvanya GetJet Havayolları uçağı İstanbul'a indiİSTANBUL - Getjet Havayolları'nın Vilnius-Kahire seferini yapan uçağı Türkiye hava sahasına girdiği sırada uçağın kabin basıncı düştü. Kabin basıncı düşen uçak Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. Litvanyalı GetJet Havayolları'nın Vilnius - Sharm El Sheikh seferini yapan GJT-3607 sefer sayılı Airbus A-320 tipi yolcu uçağının Marmara Denizi üzerindeyken kabin basıncı düştü. Bunun üzerine uçağın pilotları, Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile görüşerek 'teknik iniş' için istedi.YOLCULAR ARABALARLA TERMİNALE GETİRİLDİAtatürk Havalimanı'na inişine izin verilen GetJet Havayolları'nın uçağı saat 12.15 sıralarında Atatürk Havalimanı 35-17 pistine sorunsuz bir şekilde indi. Bir süre yolcular uçakta bekletildikten sonra uçak bakım yapılmasına karar verilmesinin ardından Atatürk Havalimanı terminaline alındı.Yolcular, giriş işlemlerin yapılarak uçağın bakımı tamamlanana kadar kadar transit salonlarında bekletiliyor."PİLOT BİZE KISA BİLGİ VERDİ"Uçakta bulunan yolcular, uçağın İstanbul'a neden indiğini bilmediklerini, kabinde de olağan dışı bir şey yaşamadıklarını belirttiler. Yolculardan Donatan Jaseniene, "Ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. Sadece teknik bir problem olduğu söylendi. Yeni uçuşun planlanmasını ve bize bilgi verilmesini bekliyoruz" derken, Victoria Marcinkevgcjt ise "Pilot bize kısa bir bilgi verdi. Bize sabır olmamız ve beklememiz gerektiği söylendi. Uçakta herkes sakindi" ifadelerini kullandı.Öte yandan yolcuların, uçaktaki sorunun giderilmesinin ardından aynı uçakla Mısır'a gönderilecekleri öğrenildi.